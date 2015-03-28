Eşi: Baransu'nun haber kaynağı Tuncay Opçin

Star gazetesi, Balyoz Davası’na ilişkin soruşturma ve davaya dayanak oluşturan belgeler arasında yer aldığı iddia edilen, TSK’nın Egemen Harekat Planı’nın da yer aldığı “çok gizli belgeleri temin etme, tahrip etme ve amacı dışında kullanma” suçlamasıyla tutuklanan Taraf yazarı Mehmet Baransu’nun eski eşi E.K.’nin savcılık ifadesine ulaştığını iddia etti.

Haberde, “Bavullarla belge taşımasıyla tanınan Taraf muhabiri Mehmet Baransu’nun eski eşi E.K, ‘Baransu’ya Tuncay Opçin yayınlaması için belge ve para veriyordu. Opçin’le, görüştükten sonra önemli haberler yazıyordu’ dedi” ifadelerine yer verildi.

Star gazetesinin haberinde, “Opçin ile Baransu’nun sık sık görüştüklerini de anlatan E.K şunları söyledi: ‘Baransu bana Tuncay Opçin ile zaman zaman Anadolu Yakası’nda köprünün ayağına yakın bir yerlerde buluştuklarını da söylemişti. Opçin’in Baransu’ya ne kadar para verdiğini bilmiyorum. Boşandıktan sonra bana uzunca bir süre nafaka ödemedi, ancak kendisine ev ve araba almıştı. Ben nafakayı istediğimde ‘çocukları elinden alırım, savcı bir telefonuma bakar’ gibi şeyler söyleyerek tehdit ediyordu” denildi.

Star gazetesinin bugünkü (28 Mart 2015) nüshasında Kemal Gümüş imzasıyla yayımlanan haber şöyle:

‘Baransu, Tuncay Opçin’le her görüşmeden sonra belge yayınlıyordu’

Balyoz soruşturması kapsamında tutuklanan Mehmet Baransu’ya bavul dolusu belge taşıyan isim deşifre edildi.

Baransu’yu Taraf Gazetesi’ne yerleştiren kişinin; aynı zamanda ona Balyoz ve diğer gizli devlet belgelerini servis eden Deniz Kuvvetlerinden atılma; şu anda da Paralel Yapı medyası gazetesinin yazarı Tuncay Opçin olduğu ifade ediliyor.

Savcılığa ifade veren Mehmet Baransu’nun eski eşi E.K de, Baransu’ya belge ve para veren kişinin Tuncay Opçin olduğunu söyledi. Opçin ise E.K’nin ifade verdikten bir gün sonraki yazısında Baransu’yu Taraf Gazetesi’ne kendisinin yerleştirdiğini yazdı.

‘Veren kişi deşifre edildi’

3 Mart 2015 tarihinde ise yapılan ihbar üzerine söz konusu belge ve CD’lere el konulduğunu anlatan E.K, ihbarı kendisinin yapmadığını ve ihbarcıyı tanımadığını söyledi. Mehmet Baransu’nun Balyoz belgelerinin Taraf Gazetes’inde yayınlanmadan önce görüştüğü isim hakkında da detaylı bilgi veren E.K, bu kişinin paralel medyada çalışan Tuncay Opçin olduğunu söyledi. E.K ifadesinde, “Boşandığım eşim Mehmet Baransu’ya Tuncay Opçin yayınlaması için belge ve para veriyordu. 2010 yılı ocak ayında doğum yaptım, doğan çocuğumun rahatsızlığı vardı, o dönemde eşim Mehmet Baransu hastaneye gelirken yanında Tuncay Opçin ile geliyordu. Tuncay Opçin Mehmet Baransu’ya belge verdikten sonra Baransu önemli haberler yazıyordu” dedi.

‘Belge verdikten sonra...’

Balyoz belgelerinin yayınlanmasından çok önceleri de Mehmet Baransu’dan Tuncay Opçin ismini çok duyduğunu anlatan E.K: “Opçin’i Mehmet Baransu’nun yanında ilk kez 2010 yılı Ocak ayında doğum yaptığım hastanede görmüştüm, ancak onun öncesinde Mehmet Baransu’dan Tuncay’ın ismini duyuyordum. Bana Tuncay ile görüştüğünü anlatıyordu. Baransu’nun yaptığı önemli haberlerle ilgili tüm belgeleri Opçin’den aldığını düşünüyorum” dedi. “Tuncay Opçin’in Mehmet Baransu’ya belge ve para verdiğini bana evliliğimiz döneminde Mehmet Baransu kendisi anlattı” diyerek Baransu’nun belgeyle beraber para da aldığını anlatan E.K; “Tuncay Opçin o dönemdeki ortak konutumuza hiç gelmedi. Baransu kendi kullanımındaki telefondan görüşme yaptığına şahit olmadım. Tuncay Opçin Baransu’yu kullandığı farklı telefon hattından aradığında Mehmet Baransu hemen evden ayrılıyordu. Tuncay Opçin genellikle geceleri Baransu’yu kullandığı farklı telefon hattından arıyordu. Tuncay Opçin Bugün gazetesinde çalışıyordu. Ben bir kaç kez kendi kullandığım araçla Mehmet Baransu’yu Bugün gazetesinin önüne bıraktım. Gazetenin yakınlarındaki bir kafede buluşuyorlardı” ifadelerini kullandı.

‘Köprü altında buluşurlardı’

Opçin ile Baransu’nun sık sık görüştüklerini de anlatan E.K şunları söyledi: “Baransu bana Tuncay Opçin ile zaman zaman Anadolu Yakası’nda köprünün ayağına yakın bir yerlerde buluştuklarını da söylemişti. Opçin’in Baransu’ya ne kadar para verdiğini bilmiyorum. Boşandıktan sonra bana uzunca bir süre nafaka ödemedi, ancak kendisine ev ve araba almıştı. Ben nafakayı istediğimde ‘çocukları elinden alırım, savcı bir telefonuma bakar’ gibi şeyler söyleyerek tehdit ediyordu.”

Baransu’nun sık sık Bolu’ya da gittiğini ve burada bazı askerlerle görüştüğünü söyleyen E.K, “Hatırladığım kadarıyla 2009 ve 2010 yılında sık sık ayda bir Bolu’ya giderek orada ismini bilmediğim bir subayla görüştüğünü söylüyordu. Ben kendisine bu haberleri nasıl yaptığını sorduğumda, yaptığı haberlerden sonra süreçten rahatsız olan ordu içindeki bazı kişilerin kendisine ulaştığını söylüyordu” dedi.

‘10 koli belge götürdü’

Balyoz soruşturması kapsamında yürütülen soruşturmada “Devlete ait gizli belgeleri ele geçirmekten” tutuklanan Mehmet Baransu’nun eski eşinin ikametinde bulunan belgeler üzerine ifadesine başvurulan eski eşi, Baransu’ya belgeleri taşıyanları deşifre etti.

STAR’ın ulaştığı Mehmet Baransu’nun eski eşi E.K; geçtiğimiz günlerde bir ihbar üzerine Mehmet Baransu’nun eski evinin ardiyesinde ele geçirilen belgelerin, Baransu tarafından bırakıldığını söyledi.. Aramada bulunan, evraklar 2 adet DVD, 1 adet CD ile ses kasetinin boşandığı eşi Mehmet Baransu’ya ait olduğunu belirten E.K, “2012’de Mehmet Baransu’dan boşandıktan sonra kendisi eşyalarını 10 koli içinde götürmüştü. Aramada elde edilen belgeler ve diğer eşyaları kendisine defaten söylememe rağmen almadı” dedi.

‘Baransu itirafı: Taraf’a ben yerleştirdim’

Mehmet Baransu’nun tutuklanmasından bir hafta sonra Tuncay Opçin’in Bugün Gazetesi’nde yazdığı yazı Baransu’nun eşinin verdiği ifadeleri adeta doğruluyor. Mehmet Baransu ile ilişkilerinin 20 yıl önce başladığını anlatan Opçin Aksiyon’un kuruluş yıllarında Baransu ile beraber çalıştıklarını yazdı.

‘ABD'de ev tuttular’

Aksiyon’dan sonra Aktüel dergisine geçtiğini ve orada da Baransu ile ilişki içinde olduklarını anlatan Opçin, Baransu’yu Taraf Gazetesi’ne kendisinin yerleştirdiğini yazdı. Mehmet Baransu’nun Taraf Gazetesinde nasıl başladığına dair ilginç bilgiler de veren Tuncay Opçin şunları yazdı: “Mehmet Baransu, ABD’de döndükten sonra kısa bir dönem işsiz kalmıştı.

Bu sırada Taraf Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Alev Er’e, işsiz bir muhabir arkadaşım olduğunu söyledim. Birkaç gün sonra Mehmet Baransu’yu bu günlere getiren Taraf günleri başlayacaktı.”Baransu’nun Gülen grubu içinde yer alan bir kişi olduğunu vurgulayan Baransu’nun eski eşi E.K, “Sonradan Gülen Cemaatine girmiş birisi değildir. Newyork Bruglinde Cemaat bize ev tutmuştu” dedi.