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Baransu ve tutuklu gazeteciler için imza kampanyası: İfade özgürlüğü istiyoruz

'Change.org' sitesinden başlatılan imza kampanyasına birçok gazeteci ve aydın da destek verdi

21 Mart 2015 10:07

Ocak 2009'da yayımına başladığı Balyoz Darbe Planı iddialarına ilişkin haber dizisine konu olan dosyalar nedeniyle "Devletin güvenliğini tehlikeye düşürecek belgeleri temin etmekle" suçlanarak tutuklanan Taraf muhabiri ve yazarı Mehmet Baransu ve cezaevinde bulunan tüm gazeteciler için imza kampanyası başlatıldı. Taraf yazarı Emre Uslu'nun ‘Change.org’ sitesinden “İfade Özgürlüğü İstiyoruz” etiketiyle başlattığı imza kampanyasına birçok gazeteci ve aydın da destek verdi.

Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Başbakan, Yargıtay Başkanı ve Anayasa Mahkemesi Başkanı’nın muhatap alınarak başlatılan kampanyasında ayrıca Twitter ve Facebook’ta siyasetçiler hakkında paylaşım yaptığı için tutuklanan öğrencileri bir an önce serbest bırakmaya, siyasiler hakkındaki sosyal medya paylaşımları nedeniyle haklarında soruşturma açılan, çocuk, genç, kadın, erkek tüm Türkiye vatandaşları hakkındaki soruşturmalarının sonlandırılması istendi.

Kampanyanın içeriği ise şöyle:

"Türkiye’de başta gazeteciler olmak üzere, tüm Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının ifade özgürlüğünün sınırlanmasından kaygı duyuyorum. Demokrasinin en temel değerlerinden biri olan ifade özgürlüğünün yok edilmesi demokrasinin özü ile çelişmekte, Türkiye’nin geleceğini karartmaktadır.

Türkiye, Müslüman nüfusu, laik ve demokratik yapısıyla tüm İslam dünyasına model bir ülke olarak görülüyordu. Ancak ifade özgürlüğüne vurulan darbeler en başta Türkiye’nin model olma iddiasına ve İslam dünyası ile demokratik değerlerin örtüşeceğine inanan tüm insanların umutlarına darbe vurmaktadır.

Bu vesileyle; Türkiye’yi yöneten tüm yetkilileri, yeniden demokratik değerleri onarmaya, tutuklu gazeteci Mehmet Baransu ve diğer tüm gazetecileri serbest bırakmaya, Twitter ve Facebook’ta siyasetçiler hakkında paylaşım yaptığı için tutuklanan öğrencileri bir an önce serbest bırakmaya, siyasiler hakkındaki sosyal medya paylaşımları nedeniyle haklarında soruşturma açılan, çocuk, genç, kadın, erkek tüm Türkiye vatandaşları hakkındaki soruşturmaları sonlandırmaya çağırıyoruz. Kısaca ifade özgürlüğü istiyoruz.

Saygılarımla"

 

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