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Yaşam

Esenyurt'taki 11 işçinin ölümüyle ilgili 11 kişinin tutuklanması istendi

Büyükçekmece Adliyesine gönderilen 11 kişinin, yangına ilişkin soruşturmayı yürüten Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Çetin Sözer Doğan tarafından ifadeleri alındı.

14 Mart 2012 18:49

T24- Esenyurt'ta bir alışveriş merkezi inşaatı şantiyesindeki çadırlarda çıkan ve 11 işçinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin soruşturma kapsamında savcılıkça ifadeleri alınan 11 kişi, tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi.


Kıraç Polis Merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Büyükçekmece Adliyesine gönderilen 11 kişinin, yangına ilişkin soruşturmayı yürüten Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Çetin Sözer Doğan tarafından ifadeleri alındı.


Savcı Doğan, 11 kişiyi ''taksirle öldürme'' başlığını taşıyan Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 85. maddesinin 2. fıkrası uyarınca tutuklanması istemiyle nöbetçi 1. Sulh Ceza Mahkemesine sevk etti.


Şüphelilerin tutuklanması istemiyle sevk edildikleri TCK'nın 85. maddesinin 2. fıkrası, ''Fiil, birden fazla insanın ölümüne ya da bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmuş ise kişi 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır'' hükmünü içeriyor.
 

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