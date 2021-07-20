Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Özyurt kardeşlerin faaliyetlerini anlattı: Bakanlıkla bağlantılı oldukları belli, hükûmete yakın diyelim

Hakkında organize suç örgütü yöneticisi olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker’in gündeme getirdiği Esenyurt’ta, Yüksel Özyurt ve Orhan Özyurt’un faaliyetleri tartışma konusu oldu. CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, AKP yönetimindeki ilçede yüzlerce milyonluk ihale alan ve Esenyurt Üniversitesi’nin de sahibi olan Özyurt kardeşlerin faaliyetlerini anlattı.

“Bugünkü değerlendirmeyle Özyurtlar 600-700 milyon civarında ihale almışlar belediyeden” diyen Bozkurt, bir Özyurtlar İnşaat bir de Özyurt AŞ. olduğunu belirterek, “İki Özyurt’un da eski başkanla bağlantılı olduğunu düşünüyoruz. Bu kadar çok firma varken bu ikisinin öne çıkması tesadüf olmasa gerek. Tahminimi söylüyorum” dedi.

AKP döneminden kalan borçlardan dolayı mallarına haciz konulduğunu söyleyen Bozkurt, “Biz o engelleri de aşacağız” diye konuştu.

Esenyurt Belediyesi hakkında açılmış 11 bin civarında dava olduğunu, bunlardan 6 bin 400’ünün devam ettiğine işaret eden Bozkurt, ayrıca, AKP’ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak’ın da sahibi Albayrak Grubu’nun, yerel seçimlerden 20 gün kadar önce Esenyurt Belediyesi’ne geçmişte yaptığı çöp işinden dolayı 74 milyon TL’lik fatura kestirdiğini açıkladı. “Nüfuzlarını kullanarak hakkımızda soruşturma açtırdılar” diyen Bozkurt, “Müfettişler ‘Belediye başkanının burada bir müdahili yoktur’ demesine rağmen. Sonrasında soruşturma izni veriliyor. Mahkeme süreci devam ediyor” diye konuştu.

Bozkurt, “Bütün hesaplarımız hacizde, maaş hesabı, kesin teminat hesabı, birçok şey hacizde. Belediyenin haciz konulamayacak hesaplarına dahi haciz koydular. Bu, maaş hesabı diyoruz, ‘ispat et’ diyorlar. Bunu Albayrak Grubu yaptırdı. ‘Paramızı ödemiyorlar’ diye gazetelerinde haber yaptılar” sözlerini kaydetti.

Cumhuriyet’ten Barış Terkoğlu’nun sorularını yanıtlayan CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un açıklamaları şöyle:

Ne kadar ihale almışlar belediyeden Özyurt AŞ?

Bugünkü yeniden değerlendirmeyle Özyurtlar 600-700 milyon civarında ihale almışlar belediyeden. Bu belediye binası hariç. İhaleler yaklaşık 10-15 yılda alınmış. Büyükşehirden aldıkları hariç. Sadece Esenyurt Belediyesi ihalelerini kastediyorum.

Mesela bu binada 200 bin metrekare kapalı alan var, metrekaresi 5 bin liraya gider. Bu hesapla 1 milyar TL yapar. Bu inşaatın yüzde 73’ü şirketin yüzde 27’si belediyenin olacak şekilde ihale edilmiş. Birçok eksiklik var. Binanın yapılış şeklinde, ihalesinde. Mesela statik projesi yok. Üniversite raporları vesaire alıyoruz. Bakanlıkla bağlantıları olduğu belli. Hükümete yakın diyelim. Bilmediğim konularda yorum yapmayayım.

Tam da onu soracaktım. İçişleri Bakanı’na yakınlar mı?

Benim İçişleri Bakanlığı’na yakınlık konusunda bir bilgim yok. Görüşüm var. Geçmiş yıllarda belediye başkanı ve müteahhitler tarafından yönetilmiş burası. Ve ona göre dizayn edilmiş. Belediye başkanı olarak konuşacağım konuları delillendirmeden konuşmamın doğru olmadığını düşünüyorum. Açıkçası yukarıdan birileri pek de aramaz beni.

Tamamını okumak için tıklayın.

TIKLAYIN - Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu: Esenyurt’ta sıradan bir nalburken, Kadıoğlu dönemiyle inşaata atılan Özyurtlar, artık milyar dolarlık projelerin yaratıcısı

TIKLAYIN - Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu'nun "Özyurtlar İnşaat" yazısına, İçişleri Bakanlığı Müşaviri'nden yanıt geldi: Bakanımızın bu 2 firma ile bağlantısı iftiranı belgele