Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu'nun "Özyurtlar İnşaat" yazısına, İçişleri Bakanlığı Müşaviri'nden yanıt geldi: Bakanımızın bu 2 firma ile bağlantısı iftiranı belgele

İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Muhammet Burak Gültekin, Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu'nun organize suç örgütü lideri olmaktan hüküm giyen Sedat Peker'in Esenyurt'a ilişkin iddialarını değerlendirdiği yazısıyla ilgili "Yazında iddia ettiğin gibi Sayın Bakanımızın bu 2 firma ile bağlantısı iftiranı belgeleriyle ortaya koyman için 24 saat süren var. Bu yalanını da açtığımız manevi tazminat davasına ekleyeceğiz" dedi.

TIKLAYIN - Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu: Esenyurt’ta sıradan bir nalburken, Kadıoğlu dönemiyle inşaata atılan Özyurtlar, artık milyar dolarlık projelerin yaratıcısı

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, Peker'in Esenyurt'a ilişkin iddialarını değerlendirdiği yazasında, “Esenyurt’ta sıradan bir nalburken, Kadıoğlu dönemiyle inşaata atılan Özyurtlar, artık milyar dolarlık projelerin yaratıcısı. Kadıoğlu, Özyurt, Soylu adlarının birbirine karıştığı bu hikâyenin sonunda gökten üç tane elma düşmüyor” dedi.

Terkoğlu'na İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Burak Gültekin yanıt verdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gültekin, Terkoğlu’na iddialarını belgelemek için 24 saat süre verdi; “2 tane Özyurt firması olduğunu, bu 2 firmanın da Sayın Bakanımızla bağlantılı olduğunu ima etmişsin. Bu yalanını da açtığımız manevi tazminat davasına ekleyeceğiz süren var” dedi.

Gültekin’in paylaşımlara şöyle:

Cumhuriyet Gazetesi’nin 'acar araştırmacı' yazarı Barış; Köşe yazını yazabilmek için kalkmış Esenyurt’lara kadar gitmiş, orada araştırmalar yapmış, bir AVM önünde boydan güzel bir foto çektirmişsin.

Araştırmanda, Esenyurt’ta 2 tane Özyurt firması olduğunu, bu 2 firmanın da Sayın Bakanımızla bağlantılı olduğunu ima etmişsin. Yazında iddia ettiğin gibi Sayın Bakanımızın bu 2 firma ile bağlantısı iftiranı belgeleriyle ortaya koyman için 24 saat süren var.

Sana 2 joker -İrtibatlın E.O. ile konuşabilirsin (Cumhuriyet yönetimine söyleyip söylememeyi sen bilirsin) -Bağlı olduğun malum ülkenin elemanları ile konuşabilirsin 24 saat içinde iftiranı belgele. Bu yalanını da açtığımız manevi tazminat davasına ekleyeceğiz. Süre başladı.