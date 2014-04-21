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Eşcinsellik paneli tehditle engellendi

Artuklu Üniversitesi'nde gerçekleştirilmek istenen eşcinsellik konferansı yapılan tehditler sonucu iptal edildi

21 Nisan 2014 17:41

Mardin Artuklu Üniversitesi’nde yapılmak istenen ‘Hastalıktan Hak Talebine Eşcinselliğin Anlamlandırılışının Seyri’ ve ‘Sağlık, Psikiyatri, Tıbbın İdeolojisi ve Heteroseksizm’ isimli konferanslar tehdit sonucu iptal edildi. Açıklama yapan akademisyenler, “Nefret, iftira ve ötekileştirme ile akademik etkinlik engellenemez” dedi.

 

Akademisyenlerden kınama 

 

Özgür Gündem'de yer alan habere göre, Mardin Artuklu Üniversitesi’nden öğretim üyeleri üniversite yönetiminin tehditler sonucu “Queer ve Mimarlık” söyleşisini iptal etmesini ve meslektaşlarını hedef gösteren yazıları kınadı. Öğretim üyeleri homofobik nefretle hedef gösterilen meslektaşları Levent Şentürk’le dayanışmak için bir açıklama yayınladı. Mimarlık Fakültesi’nde 17 Nisan 2014 tarihinde, Ali Erol’un “Hastalıktan Hak Talebine Eşcinselliğin Anlamlandırılışının Seyri” ve Prof. Dr. Selçuk Candansayar’ın “Sağlık, Psikiyatri, Tıbbın İdeolojisi ve Heteroseksizm” başlıklı konuşmalarla katılacakları bir konferans düzenlemek istendiği belirtilen açıklamada, “Gerekçe, bir lisansüstü dersi kapsamındaki bu sunumların, dini değerlerimize hakaret edeceği biçimindeki asılsız ve gerçekdışı iddiaydı. Kişiler üzerinden fakültemizin ve üniversitemizin hedef alınması kabul edilemez. Akademik özgürlük alanını yok eden dayatmalar karşısında sessiz kalmak hatadır” dendi. “Nefret, iftira ve ötekileştirme ile akademik etkinliklerimiz engellenmemelidir” denilen açıklamada, “Açıklamada imzası olan öğretim üyeleri olarak biz, ırkçı, cinsiyetçi ve her türlü ayrımcı söyleme karşı tavır almanın başlıca vicdani görevimiz olduğuna inanıyoruz” sözlerine yer verildi.

 

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