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Yaşam

'LGBTİ hakları insan haklarıdır!'

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi, 'LGBTİ hakları insan haklarıdır' sloganıyla Rusya'daki eşcinsellik karşıtı uygulamaları protesto edecek

13 Şubat 2014 20:32

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi ve Kaos GL Derneği’nin desteğiyle, Rusya’nın eşcinsellik karşıtı yasa ve uygulamalarını protesto etmek amacıyla Sevgililer Günü’nde Rusya Büyükelçiliği ve Rusya Başkonsoloşluğu önünde "Aşkı savunmak suç mu?" eylemi gerçekleşecek.

Rusya'dan LGBTİ hakları aktivisti olan ve ‘’geleneksel olmayan cinsel ilişkiyi teşvik’’ suçlamasıyla yargılanan Elena Klimova hakkındaki suçlamaların düşürülmesini talep edecek olan grubun sloganı  “LGBTİ hakları insan haklarıdır”.

Basın açıklamasının okunmasının ardından sokakta "Sevgililer Günü" kartları dağıtılacak.

Rusya’da yürürlükte olan yasa ile ‘’eşcinsellik propagandası’’ yapmak yasak bu kapsamda bir heteroseksüel birey ile eşcinsel bireyin eşik olduğunu söylemek suç sayılıyor.

Yasa ifade özgürlüğü, eşitlik gibi insan hakları ilkelerini kısıtladığı gerekçesiyle eleştiriliyor.

Tarih: 14 Şubat 2014

Saat: 16.00

Yer: İstanbul Rusya Federasyonu Başkonsolosluğu önü

Ankara Rusya Federasyonu Büyükelçiliği önü

 

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