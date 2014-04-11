'AK Parti LGBT Bireyleri' bu seneki Onur Yürüyüşü'ne katılacak mı?

Onur Haftası etkinlikleri kapsamında geleneksel olarak düzenlenen Onur Yürüyüşü’nün bu yılki hazırlıkları sürerken, “AK Parti LGBT Bireyleri” adlı grup parti bayraklarıyla yürüyüşe katılacağını açıkladı.

Fırat Kurt'un Karşı gazetesinde yer alan haberine göre, AK Parti LGBT Bireyleri'nin açıklaması kimi LGBTİ bireylerinin tepkisine neden olurken kimileri de destek verdi. Tepkiler üzerine AKP’li LGBTİ bireyleri 29 Haziran Pazar günü yapılacak yürüyüşe katılma düşüncelerini askıya aldı.

‘Samimi değil'

Sosyal medyada Onur Yürüyüşü’nde AKP propagandası yapılmasına izin vermeyeceklerini açıklayan bazı LGBTİ bireyleri, AK LGBT bireylerin samimi olmadıkları ve hareketin sorunlarına dair bir mücadeleleri olmadığı görüşünü savundu. ‘Gökkuşağının Kızılı’ üyesi Tunca Özlen, LGBTİ hareketinin sağın homofobisi ve transfobisini deşifre ettiği ve ayrımcı politikaların hesabını sorduğu ölçüde anlamlı olacağını söyledi. Özlen, “Kendilerine AK LGBT diyen grubun bu siyasi kimlikle Onur Yürüyüşü’ne gelmeleri halinde, AKP’ye yönelik tepkinin ve Gezi’yle açığa çıkan öfkenin doğrudan muhatabı olmaları sonucunu beraberinde getirmesi kaçınılmazdır” diye konuştu.

Onur Haftası Komisyonu Üyesi Görkem Ulumeriç ise Onur Yürüyüşü’nün LGBTİ bireylerinin var olduğunu göstermek için, ‘varız, utanmıyoruz’ demek için yapıldığını hatırlattı.

Kimlik temsili

AK LGBT bireylerinin yürüyüşte yer almalarını destekleyen Ulumeriç, “Bu arkadaşlar gerçekten var ve AKP’yi desteklemeleri normal. Çünkü AKP’lilerde henüz LGBTİ perspektifi gelişmedi. Zamanla gelişecek diye konuşan çeşitli ideolojilerden LGBTİ bireyler var. Bunun bir önemi yok, Onur Yürüyüşü’nde kendi kimliklerini temsil ediyorlar. Yürüyüş bunun için düzenleniyor” dedi.

'LGBT bireylerin farklı görüşleri olabilir'

İsmini açıklamayan 23 yaşındaki eşcinsel bir öğrenci, ‘kaosgl’ sitesine isimsiz verdiği röportajında, “Bu sene Onur Yürüyüşü’nde AK LGBT’liler olarak biz de varız, geliyoruz” dedi. LGBTİ bireyleri olarak AKP’nin eşcinsellere karşı tutumunu hiçbir şekilde desteklemediklerini söyleyen eşcinsel öğrenci, parti yetkililerine ve AKP’ye oy veren halka, AKP’yi destekleyen LGBTİ bireyleri olduğunu göstermek istediklerini anlattı. Eşcinsel öğrenci, LGBTİ bireylerinin farklı siyasi görüşleri olabileceğini, kabul ve hoşgörülü olmak gerektiğini savundu.