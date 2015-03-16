'Esad'la müzakere etmek zorunda kalacağız' diyen Kerry'ye Esad'dan yanıt

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin dün söylediği, "Er ya da geç Esad'la müzakere etmek zorunda kalacağız" sözüne yanıt verdi. Esad, "Suriye Devlet Başkanı'nın geleceğine dair yapılacak her tartışmayı Suriye halkı yapar, dışarıdan gelen açıklamalar bizi ilgilendirmez" ifadesini kullandı. Esad, "Önce atılacak adımlara bakarız, sonra karar veririz" dedi.

CBS Televizyonu'na konuşan Kerry, Washington yönetiminin 'eninde sonunda' Beşar Esad yönetimiyle müzakere etmek zorunda kalacağını söylemiş ve “Er geç müzakere etmek zorunda kalacağız. Ben 1’inci Cenevre Konferansı kapsamında müzakere etmeye her zaman gönüllü oldum” demişti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Marie Harf ise Kerry'nin sözleri hakkında yaptığı yorumda, ülkesinin Suriye politikasında değişiklik bulunmadığını ve Esad ile doğrudan müzakere etmelerinin söz konusu olmadığını kaydetmişti.