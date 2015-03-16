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Dünya

Marie Harf: Bakan John Kerry’nin sözleri yanlış anlaşıldı, ABD Esad ile doğrudan müzakere yapmayacak

‘ABD'nin Suriye politikasında bir değişiklik yok’

16 Mart 2015 00:53

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’nin Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad’la ilgili olarak “Er geç müzakere etmek zorunda kalacağız” sözleriyle ilgili konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Marie Harf, ülkesinin Suriye politikasında değişiklik bulunmadığını ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile doğrudan müzakere etmelerinin söz konusu olmadığını kaydetti.

Harf, Dışişleri Bakanı Kerry'nin açıklamalarıyla ilgili şunları kaydetti:

"ABD'nin Suriye politikasında bir değişiklik yok. Bakan Kerry, rejim ile masada müzakere edilmiş bir sürece ihtiyacımız olduğuna dair uzun süredir var olan politikamızı tekrar etti. Kerry, doğrudan Esad ile müzakere edeceğimizi söylemedi"

Esad rejimi ile parçalı Suriye muhalefeti ilk kez geçen yıl ocak ayında İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen konferansta bir araya gelmişti.

İki tur yapılan görüşmelerden sonuç alınamamıştı. Görüşmelerle ilgili olarak Kerry, Beşar Esad'ın müzakere yapmak istemediğini belirtti.

Suriye'de yaklaşık 4 yıl önce barışçıl protestolarla başlayan ve bir iç savaşa dönüşen krizde en az 215 bin insan hayatını kaybetti.

 

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