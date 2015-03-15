ABD Dışişleri Bakanı Kerry: Esad'la müzakere etmek zorunda kalacağız

Suriye'de onbinlerce insanın hayatını kaybettiği iç savaş beşinci yılına girerken CBS Televizyonu'na konuşan ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Washington yönetiminin 'eninde sonunda' Beşar Esad yönetimiyle müzakere etmek zorunda kalacağını söyledi.

Kerry, “Er geç müzakere etmek zorunda kalacağız. Ben 1’inci Cenevre Konferansı kapsamında müzakere etmeye her zaman gönüllü oldum” diye konuştu.

CIA Başkanı John Brennan da bir süre önce, Washington yönetiminin Suriye'de IŞİD gibi örgütlerin hakim olması tehlikesi nedeniyle rejimin yıkılmasını istemediğini söylemişti.

Brennan, New York Dış İlişkiler Konseyi'nde yaptığı konuşmada, ABD yönetiminin rejimin çökmesi halinde yerini kimin alacağına dair endişeleri olduğunu belirterek "Bence bu meşru bir endişe" demişti.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü James Clipper ise yine kısa bir süre önce, “Ne Rusya, ne ABD, ne IŞİD’e karşı uluslararası koalisyonun üyeleri ne de bölgedeki devletler… hiçbirimiz Şam’daki hükümetin ve siyasi kurumların çökmesini istemiyoruz” demişti.