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Deutsche Welle

CIA Direktörü: Esad’ın devrilmesini istemiyoruz

CIA Direktörü John Brennan 'Hiçbirimiz ne Rusya, ne ABD, ne koalisyon ne de bölgedeki devletler Şam’daki hükümetin ve siyasi kurumların çökmesini istemiyoruz' dedi

14 Mart 2015 13:37

CIA Direktörü John Brennan IŞİD'in ya El Kaide'nin Şam'a yürümesini istemediklerini açıkladı. Suriye'de ılımlı muhalifleri desteklemenin önemli olduğunu belirten Brennan, uluslarararası devletler topluluğunun Suriye iç savaşının “temsili bir hükümetle” çözüme kavuşmasından yana olduğunu belirtti. Brennan "Hiçbirimiz ne Rusya, ne ABD, ne koalisyon ne de bölgedeki devletler Şam’daki hükümetin ve siyasi kurumların çökmesini istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

New York'ta bir açıklama yapan Brennan IŞİD saflarında savaşan 90 ülkeden 20 bin yabancı olduğunu kaydetti. Brennan Suriye ve Irak'taki cihada katılmak için Batılı devletlerden binlerce radikal İslamcının bölgeye gittiğini belirtti.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı, hükümetin Amerikan Kongresi'yle ılımlı Suriyeli muhaliflere 70 milyon dolarlık bir yardım yapılması üzerine müzakere içinde olduğunu açıkladı. Paranın isyancıların elinde olan bölgelerdeki çalışmalarda kullanılacağı belirtildi. Açıklamada 25 milyon doların Esad karşıtlarının “operatif kabiliyetlerinin” artırılması için harcanacağı belirtilirken silah gönderilmesinin planlanmadığı kaydedildi. Amerikan Kongresi'nin onaylaması halinde ABD'nin Suriye'deki isyancılara yaptığı yardımın toplam miktarı 400 milyon dolara ulaşacak.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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