T24 LogoT24 Logo
Politika

Esad'dan Erdoğan için ağır sözler: Psikolojik sorunlu, pervasız ve anormal!

"Erdoğan siyasi bir insan değil, daha çok, sapkın dinci anlamında ideolojik birisi"

09 Aralık 2016 14:27

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için ağır ifadeler kullanarak, Türk siyaseti Erdoğan gibi anormal ve psikolojik olarak rahatsız birisi tarafından yürütüldüğü müddetçe her olasılığa hazır olmalıyız" dedi. Esad, "Türkiye'deki akılcı insanların Erdoğan'ı Suriye'ye karşı olan aptalca ve pervasızca ilgisinden vazgeçmesi için ikna edebileceğini düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

Sol Haber'de yer alan çeviriye göre, El Vatan'a konuşan Esad, Türkiye'nin Suriye'deki askeri operasyonlarının Ankara ile askeri bir karşı karşıya gelişe neden olup olmayacağını ilişkin bir soruya, "Psikolojik olarak rahatsız bir kişiyle uğraştığında, burada mantığa yer yoktur" cevabını verdi. "Mantığın Türkiye ile Suriye arasında iyi ilişkilerin olması gerektiğini" söylediğini, ancak Suriye'nin Türk müdahalesine karşı kendi topraklarını koruma hakkı olduğunu kaydetti.

Rusya'nın Erdoğan'ı "ikna etme" umudunu korumasına rağmen Erdoğan hakkında kişisel bilgilerinin de olduğunu öne süren Esad, "Erdoğan siyasi bir insan değil, daha çok, sapkın dinci anlamında ideolojik birisi" görüşünü savundu.

Bu tip insanların "inatçı" olduğunu ve gerçekleri okuyamadığını ileri süren Esad, Rusya ile Türkiye'nin ilişkilerinin bozulduğunda Erdoğan'a içeriden de baskı geldiğini tahmin ettiğini ifade etti. Esad, Erdoğan'ın Müslüman Kardeşler örgütü ile bağlantılı olduğu iddiasını da tekrarladı.

El Vatan'da yer alan söyleşinin İngilizce orjinal metni için tıklayın

ETİKETLER

EsadCumhurbaşkanı ErdoğanSuriyeTürkiyepsikolojik olarak sorunluaptalpervasızyönetim

İlgili Haberler

Rusya'dan sonra Esad'dan da Erdoğan'ın sözlerine cevap geldi

Erdoğan, "Esed'in hükümdarlığına son vermek için Suriye'ye girdik" demişti

Dışişleri Bakanı'na Erdoğan'ın Esad açıklaması soruldu: Amaç DAEŞ'i temizlemek

"Suriye'nin toprak birliği konusunda Rusya ile ortak anlayışımız var"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24