Esad'dan Erdoğan için ağır sözler: Psikolojik sorunlu, pervasız ve anormal!

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için ağır ifadeler kullanarak, Türk siyaseti Erdoğan gibi anormal ve psikolojik olarak rahatsız birisi tarafından yürütüldüğü müddetçe her olasılığa hazır olmalıyız" dedi. Esad, "Türkiye'deki akılcı insanların Erdoğan'ı Suriye'ye karşı olan aptalca ve pervasızca ilgisinden vazgeçmesi için ikna edebileceğini düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

Sol Haber'de yer alan çeviriye göre, El Vatan'a konuşan Esad, Türkiye'nin Suriye'deki askeri operasyonlarının Ankara ile askeri bir karşı karşıya gelişe neden olup olmayacağını ilişkin bir soruya, "Psikolojik olarak rahatsız bir kişiyle uğraştığında, burada mantığa yer yoktur" cevabını verdi. "Mantığın Türkiye ile Suriye arasında iyi ilişkilerin olması gerektiğini" söylediğini, ancak Suriye'nin Türk müdahalesine karşı kendi topraklarını koruma hakkı olduğunu kaydetti.

Rusya'nın Erdoğan'ı "ikna etme" umudunu korumasına rağmen Erdoğan hakkında kişisel bilgilerinin de olduğunu öne süren Esad, "Erdoğan siyasi bir insan değil, daha çok, sapkın dinci anlamında ideolojik birisi" görüşünü savundu.

Bu tip insanların "inatçı" olduğunu ve gerçekleri okuyamadığını ileri süren Esad, Rusya ile Türkiye'nin ilişkilerinin bozulduğunda Erdoğan'a içeriden de baskı geldiğini tahmin ettiğini ifade etti. Esad, Erdoğan'ın Müslüman Kardeşler örgütü ile bağlantılı olduğu iddiasını da tekrarladı.

El Vatan'da yer alan söyleşinin İngilizce orjinal metni için tıklayın