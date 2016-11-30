Rusya'dan sonra Esad'dan da Erdoğan'ın sözlerine cevap geldi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Fırat Kalkanı Harekâtı'na ilişkin olarak, "Zalim Esed'in hükümdarlığına son vermek için bir oraya girdik, başka bir şey için değil" sözlerine Rusya'dan sonra Suriye'den de yanıt geldi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Suriye Dışişleri'nden yapılan açıklamada "Erdoğan'ın, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın 'hükmüne son vermek' olduğu biçimindeki açıklaması Türk ordusunun 'Suriye topraklarındaki Türk saldırganlığının kanıtı' olmuştur" denildi.

Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, Erdoğan'ın sözlerini "şaşkınlıkla karşıladıklarını" belirterek, konuya ilişkin Ankara'dan açıklama beklediklerini ifade etti.

Rus Dışişleri sözcüsü Mariya Zaharova da, "Biz söylenen sözlere değil uluslararası anlaşmalarda atılan imzalara bakarız" dedi.