Kremlin "Asıl amacımız Esad'ın devrilmesidir" diyen Erdoğan'dan açıklama istedi

Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Fırat Kalkanı harekâtına ilişkin "Asıl amacımız Esad'ın hükümranlığına son vermektir" sözlerini şaşkınlıkla karşıladıklarını belirterek konuya ilişkin Ankara'dan açıklama beklediklerini ifade etti.

Rus Dışişleri sözcüsü Zaharova da"Biz söylenen sözlere değil uluslararası anlaşmalarda atılan imzalara bakarız" dedi.

Gazetecilere Peskov, "Bu çok ciddi bir açıklama ve hem önceki açıklamalardan hem de bizim mevcut duruma yönelik anlayışımızdan farklılık gösteriyor. Türk ortaklarımızın bununla ilgili bize bir açıklama sunacağını ümit ediyoruz." diye konuştu.