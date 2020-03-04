Esad'dan Erdoğan-Putin zirvesine saatler kala açıklama: Türkler bizim kardeş toplumumuzdur

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi öncesi "Türkler bizim kardeş toplumumuz. Türklere soruyorum, Suriye ile sorununuz nedir?" dedi.

Euronews'in haberine göre; Russia 24 haber kanalına özel röportaj veren Esad, Suriye'nin hiçbir zaman Türkiye'ye yönelik düşmanca bir tavır tutunmadığını savunarak, "Türk vatandaşlarının ölmesini gerektirecek sorun nedir?" sorusunu yöneltti.

Esad sözlerine şöyle devam etti:

"Türk-Suriyeli evlilikleri var, aileler var. Suriye ve Türkiye'nin ortak çıkarları var. Türkiye'de çok sayıda Suriye kökenli insan var, Suriye'de ise çok sayıda Türk kökenli insan var. Karşılıklı kültür alışverişi tarihe dayanıyor. Bu nedenle onlarla bizim aramızda ciddi anlaşmazlıkların olması mantıklı değil."

Röportajın bir dakikalık kısmını paylaşan kanal, mülakatın tamamını Putin-Erdoğan zirvesinin de gerçekleşeceği 5 Mart tarihinde yayınlayacağını duyurdu.

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