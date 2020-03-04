Kremlin'den Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi açıklama: Uzlaşı sağlanmasını bekliyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 5 Mart'ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'da gerçekleştireceği görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, İdlib konulu zirvede uzlaşı sağlanması ve ortak önlemler konusunda anlaşmaya varılmasının beklendiği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin, yarın Moskova’da görüşme gerçekleştirecek. İdlib konusunun ele alınacağı zirve öncesi Kremlin’den açıklama geldi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rus lider Putin’in İdlib’e yönelik ortak önlemler konusunda mutabık kalmasının beklendiği kaydedildi. Açıklamada, “İdlib krizi, krizin nedenleri, krizin olumsuz etkileri ve gerekli önlemlerin görüşülmesini planlıyoruz. Krize ilişkin ortak anlayış sağlanmasını bekliyoruz." ifadeleri yer aldı.