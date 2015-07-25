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Dünya

Esad, asker kaçakları ve taraf değiştirenler için genel af ilan etti

Asker kaçakların iki ay içinde teslim olması gerekiyor

25 Temmuz 2015 17:59

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, asker kaçakları ve taraf değiştirenler için genel af ilan etti. Esad af kararını bir genelgeyle duyurdu. Asker kaçakların iki ay içinde teslim olması gerekiyor

Hürriyet'in haberine göre, Suriye'nin resmi haber ajansı SANA tarafından duyurulan karar, bir yıl içinde çıkarılan içinci af. Asker kaçakların iki ay içinde teslim olması gerekiyor.

Binlerce genç Suriyeli, dört yıldır isyan hareketiyle karşı karşıya olan ülkede zorunlu askerlikten kaçtıkları için ceza riskiyle karşı karşıya.

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