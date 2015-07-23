İngiltere Dışişleri Bakanı: Esad rejiminin çökmesini istemiyoruz

İngiltere Dışişleri Bakanı Philip Hammond, Suriye'de "Esad rejiminin çökmesini değil, siyasi bir geçişin olmasını istediklerini" söyledi. IŞİD'in Irak'ın yanı sıra merkezinin bulunduğu Suriye'de de yenilgiye uğratılmasının önemini vurgulayan Hammond, "Batılı askerleri bu ülkelere sokmak bir çözüm getirmeyecektir. Suriye'deki rejimde siyasi bir değişim yaşanmasını istiyoruz ve böylece tüm grupların desteklediği meşru bir hükümetin başta olmasını ve bu yönetimin de IŞİD'e karşı mücadele etmesini istiyoruz" dedi.

Bunun kolay olmayacağını bildiklerini ifade eden Hammond, bu esnada IŞİD hedeflerine yönelik hava saldırıları düzenlediklerini ancak sadece hava saldırılarının IŞİD'e son vermeyeceğini herkesin bildiğini söyledi. İngiliz Bakan, hava saldırılarının etkisiz olduğunu söylemenin ise doğru olmayacağına işaret ederek, "Hava saldırıları IŞİD'in askeri kapasitesini zayıflatmıştır" ifadesini kullandı.

Suriye'de Irak'ta yapılan hataların tekrarlanmaması gerektiğini her zaman vurguladıklarını söyleyen Hammond, şöyle devam etti:

'Demokratik bir siyasi geçiş süreci istiyoruz'

"Esad rejiminin kurumları çökerse, istenilen sonuç alınamayacaktır. İstenilen sonuç, rejiminin başında siyasi bir değişikliğin olması ve böylece devletin temel altyapısı korunarak, tüm ılımlı grupların paylaştığı siyasi bir meşruiyetin oluşmasıdır. Dolayısıyla demokratik bir siyasi geçiş sürecinin olmasını istiyoruz. Bu, rejimin çökmesinden daha fazla tercih edilen bir durum olacaktır."

IŞİD operasyonunun sadece Irak ayağına destek veren İngiliz hükümeti, Suriye'de uluslararası koalisyonun yürüttüğü hava operasyonuna da dahil olmak istiyor. Operasyona onay verecek söz konusu önergenin sonbahar aylarında İngiliz Parlamentosu'nda oylanması bekleniyor.

'İsrail'in lobi faaliyetlerinin başarılı olmasını beklemiyorum'

Komisyon oturumunda Dışişleri Bakanı Hammond'a İran'la varılan nükleer anlaşma sonrası geçen hafta ziyaret ettiği Tel Aviv'de, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile arasında yaşanan gerginlik de soruldu.

Hammond, İngiltere'deki mevcut hükümetin İsrail'in dostu olduğunu belirterek, "Ancak aynı zamanda, İsrail kabul edilemez şeyler yaptığında açıkça görüşlerimizi ifade ediyoruz ve kendilerine bunları aktarıyoruz. Örneğin hem ben, hem de Başbakan David Cameron İsrail'in yerleşim yerleriyle ilgili politikasını eleştiriyoruz" dedi.

Netanyahu'nun Viyana'da İran'la varılan nükleer anlaşmadan memnun olmadığının açık olduğuna işaret eden Hammond, İsrail'in ABD Kongresinde anlaşmanın kabul edilmemesi için lobi faaliyetleri yürüteceğini ancak bunun başarılı olmasını beklemediğini söyledi.

Hammond, "Lobi faaliyetleri başarısızlığa uğrayınca, İsrail'in pragmatik olmasını umuyorum. İran'la varılan anlaşmanın olumlu etkileri olacağı konusunda zamanla İsrail'i ikna edebilmeyi umuyorum" ifadesini kullandı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Philip Hammond, İran'la BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya (5+1) arasında geçen hafta varılan anlaşmayla ilgili görüşmelerde bulunmak üzere İsrail'e gitmişti. Hammond'ın Tel Aviv temaslarında Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, İngiltere ile İsrail arasında yaşanan konuya ilişkin görüş ayrılığı kameralara yansımıştı.