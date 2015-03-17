ABD: Esad için Suriye'de herhangi bir gelecek yok

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki, John Kerry'nin katıldığı bir televizyon programında Suriye konusunda rejimle müzakere yapılması gerektiği açıklamasıyla, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı kastetmediğini söyledi.

Nafiz Albayrak’ın DHA’da yer alan haberine göre, Suriye'de uzun süredir siyasi çözümü savunduklarına değinen Psaki, "Dışişleri Bakanı Kerry ve yönetimden çok sayıda kişinin birçok kez söyledikleri gibi Suriye'deki insanların acılarını sona erdirmenin tek yolu Cenevre ilkeleri ile uyumlu gerçek siyasi çözümden geçiyor. Esad rejiminden temsilcilerin de bu sürecin bir parçası olması kaçınılmaz. Ama Bakan Kerry'nin sözünü ettiği taraf Esad'ın kendisi olamaz, asla olamaz" dedi. Psaki, başka bir soruya verdiği yanıtta da, Esad için Suriye'de herhangi bir gelecek olmadığını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Amerikan CBS televizyonuna katıldığı bir programda Suriye'de yalnızca siyasi çözümün mümkün olduğunu belirterek, ABD yönetimin Esad rejimi ile müzakere etmek zorunda olduğunu dile getirmişti.

Ankara'dan Esad tepkisi

ABD Dışişleri Bakanı Kerry’nin ‘Esad’la görüşmek zorunda kalacağız’ sözlerine Ankara’dan sert yanıt geldi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Esed’le müzakere edecek ne var” diye tepki gösterirken, AB dışişleri bakanları da Şam rejiminin IŞİD’e karşı savaşta ortak olamayacağını bildirdi. Suriye Devlet Başkanı Esad ise “Açıklamaları dinliyoruz, somut adımları beklememiz gerek ancak o zaman karar veririz” diye konuştu.

Fransa’dan da Kerry’ye tepki geldi. Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, “Çözüm, Sayın Esad’ın değil, rejimin kurumlarının kaldığı siyasi bir geçiştir. Bunun dışında Sayın Esad’ı koltukta tutan her türlü çözüm IŞİD’e kesin olarak skandal ve kocaman bir hediye olacaktır” dedi.