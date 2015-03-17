T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD: Esad için Suriye'de herhangi bir gelecek yok

ABD Dışişleri Bakanı Kerry’nin ‘Esad’la görüşmek zorunda kalacağız’ sözleri tartışmalara sebep olmuştu

17 Mart 2015 10:17

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki, John Kerry'nin katıldığı bir televizyon programında Suriye konusunda rejimle müzakere yapılması gerektiği açıklamasıyla, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı kastetmediğini söyledi.

Nafiz Albayrak’ın DHA’da yer alan haberine göre, Suriye'de uzun süredir siyasi çözümü savunduklarına değinen Psaki, "Dışişleri Bakanı Kerry ve yönetimden çok sayıda kişinin birçok kez söyledikleri gibi Suriye'deki insanların acılarını sona erdirmenin tek yolu Cenevre ilkeleri ile uyumlu gerçek siyasi çözümden geçiyor. Esad rejiminden temsilcilerin de bu sürecin bir parçası olması kaçınılmaz. Ama Bakan Kerry'nin sözünü ettiği taraf Esad'ın kendisi olamaz, asla olamaz" dedi. Psaki, başka bir soruya verdiği yanıtta da, Esad için Suriye'de herhangi bir gelecek olmadığını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Amerikan CBS televizyonuna katıldığı bir programda Suriye'de yalnızca siyasi çözümün mümkün olduğunu belirterek, ABD yönetimin Esad rejimi ile müzakere etmek zorunda olduğunu dile getirmişti.

 

Ankara'dan Esad tepkisi

 

ABD Dışişleri Bakanı Kerry’nin ‘Esad’la görüşmek zorunda kalacağız’ sözlerine Ankara’dan sert yanıt geldi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Esed’le müzakere edecek ne var” diye tepki gösterirken, AB dışişleri bakanları da Şam rejiminin IŞİD’e karşı savaşta ortak olamayacağını bildirdi. Suriye Devlet Başkanı Esad ise “Açıklamaları dinliyoruz, somut adımları beklememiz gerek ancak o zaman karar veririz” diye konuştu.

Fransa’dan da Kerry’ye tepki geldi. Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, “Çözüm, Sayın Esad’ın değil, rejimin kurumlarının kaldığı siyasi bir geçiştir. Bunun dışında Sayın Esad’ı koltukta tutan her türlü çözüm IŞİD’e kesin olarak skandal ve kocaman bir hediye olacaktır” dedi.

ETİKETLER

abddışişleri bakanıjohn kerryfransaesedsuriyetartışmajen psaki

İlgili Haberler

ABD Dışişleri Bakanı Kerry: Esad'la müzakere etmek zorunda kalacağız

ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Washington'ın 'er geç' Suriye'de Devlet Başkanı Esad'la görüşmek zorunda kalacağını söyledi

Marie Harf: Bakan John Kerry’nin sözleri yanlış anlaşıldı, ABD Esad ile doğrudan müzakere yapmayacak

‘ABD'nin Suriye politikasında bir değişiklik yok’

İngiltere'den Kerry'nin açıklamasına yanıt

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Kerry'ye 'Esad' tepkisi

'200 binden fazla insan öldürmüş ve kimyasal silah kullanmış bir rejimle neyi müzakere edeceksiniz'

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24