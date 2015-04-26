Esad rejimi pazar alanına 'vakum bombası' attı; 30 ölü

Esad rejimine ait bir savaş uçağının ülkenin kuzeybatısında yer alan İdlib'in Cisr eş-Şuğur ilçesine bağlı Darkuş beldesindeki pazar yerine "vakum bombasıyla" düzenlediği saldırıda en az 30 kişinin öldüğü bildirildi.

Suriye Genel Devrim Konseyi'nden (SRGC) yapılan yazılı açıklamada, Esad güçlerine ait bir savaş uçağının Cisr eş-Şuğur ilçesine bağlı Darkuş beldesinde pazar yerine iki "vakum bombası" attığı belirtildi. Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 30 kişinin yaşamını yitirdiği, onlarca kişinin de yaralandığı kaydedilen açıklamada, "Çok sayıda yerleşim yerinin yıkıldığı belde halkı, çevre il ve ilçelerden ambulans ve sivil savunma ekipleri istedi. Yıkılan enkâzların altında sivillerin olması nedeniyle ağır iş makinelerine ihtiyaç duyuluyor" denildi.



Olayı "katliam" olarak niteleyen SRGC, saldırıda hayatını kaybedenlerin çoğunun Cisr eş-Şuğur'dan göç edenlerden oluştuğunu dile getirdi.



Bu arada Suriye İnsan Hakları Örgütü, rejimin hava saldırısını doğrulayarak beldede yaralananların çevre il ve ilçelerdeki sahra hastanelerine kaldırıldığını duyurdu.



Dün de Esad güçlerine ait savaş uçaklarının İdlib'in batısında bulunan Cisr eş-Şuğur ilçe merkeszindeki yerleşim birimlerine vakum bombalarıyla düzenlediği saldırıda en az 30 kişi hayatını kaybetmişti.



Ahraru'ş Şam İslami Hareketi, İslam Ordusu, Şam el İslam, Nusra Cephesi, Türkmenistan Muhacirleri ve Suriye Türkmenlerinin kurduğu Sultan Murad Tugayı birliklerinden oluşan Fetih Ordusu daha önce ülkenin kuzeyindeki İdlib'i ve Cisr eş-Şuğur kent merkezini düzenlediği operasyonlarla ele geçirmişti.