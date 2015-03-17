Erzurum'da bir kadını 10 bıçak darbesi ile öldürüp iş makinesinin altına attılar!

Palandöken İlçesi Yıldızkent Şifa Sokak'taki bir iş makinesinin altında kanlar içerisinde bir kadın cesedi gören vatandaşlar olayı 155 Polis İmdat hattına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden polisler, bir rehabilitasyon merkezinin arka sokağında park halindeki bir iş makinesinin altında 10 yerinden bıçaklanmış 30 yaşlarında bir kadın cesedi buldu. Polis, kadının üzerinde yaptığı aramada herhangi bir kimlik bulamadı.

Olay yerine çağrılan olay yeri inceleme ekipleri, cinayet mahallinde incelemelerde bulundu. Cumhuriyet savcısının da inceleme yapmasının ardından kadının cesedi 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, görgü tanıklarının beyanı doğrultusunda katil zanlısının eşgaline uyan iki kişiyi yakaladı. Kadının neden ve kim tarafından öldürüldüğü araştırılıyor.