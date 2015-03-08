T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erkek arkadaşıyla tartışan kadın çıktığı pencereden düştü!

Uzun süre pencerede sarkan ve erkek arkadaşı tarafından tutulan kadın daha fazla tutunamayarak 3. Kattan sert zemine düştü

08 Mart 2015 14:18

İzmir’in Konak ilçesinde erkek arkadaşıyla tartıştığı iddia edilen genç kadın çıktığı pencerede düşmek üzereyken erkek arkadaşı yakaladı, ancak tutunamayan kadın düşerek ağır yaralandı.

Olay, saat 04.00 sıralarında Alsancak 1460 sokak ta bulunan bir apartmanın 3. katında meydana geldi. İddiaya göre alkollü olan ve erkek arkadaşıyla tartışan A.E.A. (26) pencereye çıktı. Ayağı kayan A.E.A. düşmek üzereyken, erkek arkadaşı kollarından yakalamayı başardı.

Çevredeki vatandaşlar kadını tutabilmek için yukarı tırmandı. Uzun süre pencerede sarkan ve erkek arkadaşı tarafından tutulan kadın daha fazla tutunamayarak 3. Kattan sert zemine düştü. Olaya tanık olan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı kadını Tepecik Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan A.E.A.’nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İşte o anlar:

 

ETİKETLER

kadınerkek arkadaşıpencereçıktıdüştütartışmakurtarılamadıağır yaralıhastanehayati tehlike

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24