Erkek arkadaşıyla tartışan kadın çıktığı pencereden düştü!

İzmir’in Konak ilçesinde erkek arkadaşıyla tartıştığı iddia edilen genç kadın çıktığı pencerede düşmek üzereyken erkek arkadaşı yakaladı, ancak tutunamayan kadın düşerek ağır yaralandı.

Olay, saat 04.00 sıralarında Alsancak 1460 sokak ta bulunan bir apartmanın 3. katında meydana geldi. İddiaya göre alkollü olan ve erkek arkadaşıyla tartışan A.E.A. (26) pencereye çıktı. Ayağı kayan A.E.A. düşmek üzereyken, erkek arkadaşı kollarından yakalamayı başardı.

Çevredeki vatandaşlar kadını tutabilmek için yukarı tırmandı. Uzun süre pencerede sarkan ve erkek arkadaşı tarafından tutulan kadın daha fazla tutunamayarak 3. Kattan sert zemine düştü. Olaya tanık olan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı kadını Tepecik Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan A.E.A.’nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.



Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İşte o anlar: