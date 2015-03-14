Erkek şiddeti 66 günde 66 kadını öldürdü!

Türkiye’de 2013’te 268, geçen yıl 302 kadın öldürüldü. Ancak büyük tepki çeken Özgecan Aslan’ın katlinden sonra cinayetler hız kesmedi. Bu yılın ilk 66 gününde de 66 kadın öldürüldü.

Silahlanmayla mücadele eden Umut Vakfı, ‘Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi’ni ilk imzalayan ülkelerden biri Türkiye olmasına rağmen hemen her gün en az bir kadının öldürüldüğüne dikkat çekti. Vakfın raporlarına göre 2013 yılında 268 kadının öldürüldüğü, 143 kadının tecavüze, 245 kadının tacize uğradığı Türkiye’de baskı sonucu intihara kalkışan 70 kadından 58’i yaşamını yitirdi.

Katiller; eş, nişanlı sevgili...

Türkiye’de geçen yıl ise 302 kadın, gördükleri şiddet yüzünden hayatını kaybetti, 131 kadın da yaralandı. Bu cinayetlerde kadınlar ya da genç kızların genellikle eş, nişanlı, sevgili ve arkadaş gibi en yakınlarındaki erkeklerin şiddetine maruz kaldığı vurgulandı. Raporda şu tespitlerine yer verildi: 2014 yılında, kadın cinayeti işleyen erkeklerin 51’i, eşini ya da boşandığı eşini, çocuklarını öldürdükten sonra intihar etti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre geçen yıl ülkede 294 kadın öldürüldü. Bu kadınların yüzde 28’i de 25 yaşından küçüktü. Kadınların çoğu boşandığı veya boşanma aşamasında olduğu eşleri tarafından öldürüldü.

120 bin kadın polise gitti

Türkiye’de geçen yıl 120 bin kadın, şiddet gördüğü için polise başvurdu. 78 bin kadın hakkında ‘geçici koruma tedbir kararı’ alındı. 2014’te 30 bini aşkın kadın, sığınma evlerine yerleştirildi. Emniyet ve jandarma kayıtlarına göre yine Türkiye’de kayıp çocuklar listesinde bin 300 kız çocuğu var. Kayıp kızlar ağırlıklı olarak 3-10 yaş arası ve yetiştirme yurtları ve sevgi evlerinde kalanlardan oluşuyor.

62’si silahla 66 cinayet...

Yıl 2015... Katliamlar sürüyor. Bu yılın ilk 66 gününde yani 8 Mart’a kadar 62’si silahla olmak üzere 66 kadın cinayeti işlendi. 68 kadın ve aile bireyi katledildi, 14 kadın ve aile bireyi ise yaralandı. Kadını öldüren erkeklerin yüzde 11’i ise intihar etti.

Özgecan cinayeti milat...

Mersin’in Tarsus ilçesinde üniversite öğrencisi Özgecan Aslan’ın öldürülmesinin toplumu derinden sarstığına değinilen raporda, bunun ardından kadınlar kadar erkeklerin de tepki gösterdiği, anneler kadar babaların da kederli olduğu belirtildi. Toplumun tüm kesimlerinin, kadına yönelik şiddet konusunda bu olayın miat olmasını istediği ifade edilerek, buna karşın cinayetlerin sürdüğüne vurgu yapıldı.

Savaş gibi: Yılda 4 bin 500 cinayet

Kadın cinayetleri raporunda, Özgecan Aslan’ın katlinden sonra 26 kadının öldürüldüğü, 5’inin yaralandığı, 3 zanlı eşin ise intihar ettiği belirtilerek şöyle denildi: Türkiye’de Ağustos 2014 itibarıyla cezaevlerinde 5 bin 407’si kadın, bin 799’u çocuk toplam 151 bin 323 tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Bu tutuklu ve hükümlülerden 46 bin 139’u adam öldürme ve yaralamadan cezaevinde. Ayrıca 247 bin 641 kişi adli kontrol ve denetimli serbestlikten yararlanıyor. Her yıl 4 bin 500 kişi bireysel silahlarla hayatını kaybediyor. Bu küçük çaplı bir savaş demek.