Ertuğrul Özkök'ten komuta kademesine: Topal ördek karargâhı!

15 Temmuz darbe girişiminde Deniz Kuvvetleri Komutanı Bülent Bostanoğlu dışında tamamı rehin alınan komuta kademesinin eski Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi hariç yerini korumasını eleştiren Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, "Güneydoğumuzda bir terör örgütü hâlâ ayaktayken... Ankara’da bir 'topal ördek karargâhımız' var" dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın geleceğiyle ilgili olarak "Dereyi geçerken at değiştirilmez" sözlerine de atıfta bulunan Ertuğrul Özkök, "Dereyi ne kadar kısa sürede geçersek o kadar iyi olacak" görüşünü dile getirdi. Darbe girişiminin ardından 28 Temmuz'da yapılan ve bir gün süren YAŞ'ta eski Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Güler, Galip Mendi'nin yerine Jandarma Genel Komutanlığı'na atanmıştı. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı'nı arayarak İstanbul'a çağıran eski 1. Ordu Ümit Dündar Genelkurmay 2. Başkanı olmuştu.

Ertuğrul Özkök'ün Hürriyet'in bugünkü (30 Temmuz 2016) nüshasında yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Düğün gecesi mutlu bitti...

Cumhurbaşkanı “Dere geçilirken at değiştirilmez” demişti.



Darbe gecesinin 3 düğününün de şahitleri görevlerinin başında kaldı.



Gelin şu meşhur dere denklemini tersine çevirelim.

“Atlar geçerken dere değiştirilmez...”



Mantıksız bir cümle değil mi...



Ama olan bu oldu.



Atlar geçiyor diye dere de değiştirilmedi.



Nasıl bir dereymiş ki, on yıllardır aynı mecrada akıyor ve bir türlü geçemiyoruz o dereyi...



Oysa artık bir türlü geçemediğimiz bu dereyi geçip demokrasi denilen nehre ulaşmamız gerekiyor.



Atların da, süvarilerin de huzur içinde geçebilecekleri bir demokrasi nehri...



Atasözlerinin manasını kaybetmeyeceği bir Türkiye...

Topal ördek karargâhı



Komuta kademesi yerinde kaldı.



Tamam yapılacak başka bir şey yoktu.



Ama bilelim ki....



Yanı başımızdaki coğrafya cehenneme dönüşmüşken...



Güneydoğumuzda bir terör örgütü hâlâ ayaktayken... Ankara’da bir “topal ördek karargâhımız” var...



Dereyi ne kadar kısa sürede geçersek o kadar iyi olacak.





EFKAN ALA'YI ALKIŞLIYORUM

NE güzel bir tablo bu...



Bursa’da Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nın adını “15 Temmuz Demokrasi Meydanı” yapıyorlar.



Terörün kurbanı kahraman bir bilim insanının adı siliniyor.



CHP milletvekili İçişleri Bakanı Efkan Ala’yı arıyor.



Adını sildikleri insan da bir demokrasi şehidi diyor.



Bakan müdahale ediyor, arkadaşım, hocam Ahmet Taner Kışlalı’nın adı yine plakette kalıyor.



Ne kadar küçük ama ne kadar büyük duygusal bir adım.



Özlemişiz... Hasret kalmışız böylesine küçücük insani dokunuşlara...



Teşekkürler Sayın Efkan Ala...