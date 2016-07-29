"'Darbeci hainlere engel olamadık' diyen albay, Genelkurmay karargâhında intihar etti"

Vatan Gazetesi Ankara Temsilcisi Murat Çelik, TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından, Genelkurmay Hizmet Tabur Komutanı Yarbay Hasan Yücel'in Genelkurmay karargâhında intihar ettiğini öne sürdü. Çelik, "Sürekli, “Yapamadık, darbeci hainlere engel olamadık” türünden üzüntü ve pişmanlık ifadeleri kullanan Hasan Yücel’in derin bir bunalıma girdiği söyleniyor. Ve 20 Temmuz Çarşamba sabah 10.30 civarında, odasında, yanında iki arkadaşının bulunduğu sırada beylik tabancasını kalbine dayayıp tetiği çektiği..." diye yazdı.

Murat Çelik'in "Karargâh'ta intihar" başlığıyla yayımlanan (29 Temmuz 2016) yazısı şöyle:

Genelkurmay Hizmet Tabur Komutanı Yarbay Hasan Yücel...

15 Temmuz gecesini Genelkurmay Karargâhı’nda yaşayan subaylardan biriydi Yarbay Yücel. Hasan Yücel, o kara gecenin 5 gün sonrasında, 20 Temmuz 2016 tarihinde, Karargâh’taki odasında yaşamına son verdi.

İki intihar haber olmuştu

15 Temmuz’un ardından iki intihar haberi geldi.

Birincisi Yarbay İsmail Çakmak...

Verdiği ifadede, durumu öğrendiğinde cuntacıların emirlerini uy mayı reddettiğini, darbecilere karşı çıktığını anlatan ancak buna rağmen tutuklanan Çakmak, koyulduğu Silivri Cezaevi’nde intihar etti.

İkinci intihar haberi de Siirt’ten geldi.

3’üncü Tugay Kurmay Başkanlığı’na vekalet eden Yarbay Levent Önder ile ilgili valilik açıklamasında, “15 Temmuz darbe teşebbüsü ve sonrasında yaşananları hazmedemeyerek ruhsal bir çöküntü içine girmiş, darbeci teröristlerin hain planlarına engel olamaması sebebiyle yaşananları gururuna yedirememiş, kendisi gönüllü olarak savcılığa tanık sıfatıyla ifade vermiş ve yaşadığı buhran neticesinde intihar etmiştir” ifadeleri yer aldı.

Bilinmeyen üçüncü intihar

Yarbay Hasan Yücel’in geçen Çarşamba sabahı, Genelkurmay Karargâhı’nda intihar ettiği haberi ise şu ana kadar duyulmamıştı.

O gece y aşananların bir bölümünü Genelkurmay Görüntü İzleme Merkezi’nden takip eden Yarbay Yücel’in, mesaiye döndüğü Pazartesi (18 Temmuz) günü itibariyle olan bitenin etkisinden bir türlü kurtulamadığı belirtiliyor.

Sürekli, “Yapamadık, darbeci hainlere engel olamadık” türünden üzüntü ve pişmanlık ifadeleri kullanan Hasan Yücel’in derin bir bunalıma girdiği söyleniyor.

Ve 20 Temmuz Çarşamba sabah 10.30 civarında, odasında, yanında iki arkadaşının bulunduğu sırada beylik tabancasını kalbine dayayıp tetiği çektiği...

Başında bulunduğu hizmet taburunun koruma görevi olmamasına yani herhangi bir sorumluluğu bulunmamasına rağmen, yaşananları bir türlü kabullenemeyen Yarbay Hasan Yücel işte böyle, sessiz sedasız veda etti bu dünyaya.

Duyulmayan istifa

“Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Orgeneral İhsan Uyar ve EDOK Komutanı Orgeneral Kamil Başoğlu istifa etti. “

Bu haber dün sabah, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısının başladığı dakikalarda düştü ajanslara.

İki orgeneral görevlerini bırakmış, yani emekliliklerini istemişti.

Akar mı istedi?

Komutanların istifa gerekçesi henüz bilinmiyor ama Ankara’da, önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Akar’ın yaptığı toplantı sonrası Orgeneral Akar’ın bu iki isimden emeklilik başvurusunda bulunmalarını istediği konuşuluyor.

Kulislerde, Akar’ın bu talebinin gerekçesi olarak da; YAŞ toplantısında rütbe bekleme sürelerine bakılmaksızın bazı korgenerallerin orgeneralliğe terfi ettirileceği, dolayısıyla Başoğlu ve Uyar’ın kendilerinden kıdemsiz komutanların altında görev yapmaları gibi bir mecburiyet doğacağını söylediği yönünde bilgiler dolaşıyor.

Bunun üzerine de, iki orgeneralin önceki gece geç saatlerde emeklilik dilekçelerini verdiği belirtiliyor.

Küçük bir not

Kulislerdeki söylentilerin ötesine geçecek netlikte bir bilgi yok iki orgeneralin istifası ile ilgili...

Bu noktada 2021’de genelkurmay başkanlığı koltuğuna oturması beklenen Başoğlu’nun son 10 yıl içindeki iki görevinin altını çizmekte fayda olabilir.

Başoğlu tümgeneral rütbesiyle 2006 - 2008 arasında Kara Kuvvetleri, korgeneral rütbesiyle de 2010 - 2012 yılları arasında Genelkurmay Personel Başkanı olarak görev yapmıştı.

Genel Sekreter de ayrıldı

Orgeneraller Başoğlu ve Uyar’ın yanı sıra önemli bir ayrılık haberi daha var TSK’dan.

Genelkurmay Genel Sekreteri Tümgeneral Metin Özbek de önceki gece emeklilik dilekçesi verdi.

15 Temmuz’da izinde olan Özbek, ailesiyle birlikte yurt dışında tatildeydi.

Darbe girişimi üzerine uçuşların iptal olması sebebiyle Ankara’ya ancak iki gün sonra dönebildi.

O günden bu yana karargâhta mesaisini sürdüren Tümgeneral Özbek, dün itibariyle TSK’dan ayrıldı.

Bu istifa (emeklilik) ile ilgili de herhangi bir açıklama yapılmış değil. Özbek’in ayrılık sebebi de henüz bilinmiyor.

Bir not daha

TSK’da gelecekte orgeneral olmasına kesin gözüyle bakılan Tümgeneral Metin Özbek kurmay albay rütbesiyle iki önemli görevde bulunmuştu.

Özbek 2005 - 2007 döneminde 10’uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in, ardından da 2007 - 2008 Ağustosları arasında 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün başyaveriydi.

Metin Özbek 2008’den 2010’a kadar da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı yapmış ve bu görevinin sonunda generalliğe terfi etmişti.

Yeni istifalar

Dün saat 18.30 civarında yapıyorum bu ilaveyi... Üç yeni istifa haberi aldım çünkü. Emeklilik dilekçesi verenler Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan üç kritik isim.

Harekat Başkanı Tümgeneral Mehmet Okkan, İstihbarat Başkanı Tümgeneral Mehmet Göktan ve MEBS Başkanı Tuğgeneral Mustafa Gönen dün akşam emeklilik dilekçelerini verdiler.

Bu ayrılıklar için de aynı notu düşüp bitireyim...

Ayrılıklar komutanların kendi tercihleri mi yoksa komuta katının talebi üzerine mi, bu nokta henüz net değil.