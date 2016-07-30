Başbakan Yıldırım: YAŞ'ta TSK içinde asker kılığındaki FETÖ terör örgütü unsurlarını temizledik

Başbakan Binali Yıldırım, Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) ile ilgili yaptığı açıklamada "TSK içindeki FETÖ terör örgütü unsurlarını temizledik" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da programa katılıyor.

Programda 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili yayınlanan bir belgeselde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Binali Yıldırım gözyaşlarını tutamadı.

15 Temmuz darbe girişimi gecesi hayatını kaybedenlerin anısına Beştepe'de düzenlenen "Şehitleri Anma" programında konuşan Yıldırım'ın açıklamasından satırbaşları şöyle:

Şehitlerimizin sevgili evlatları, nefes alıp verdiğiniz müddetçe gurur duyacağınız bir babaya, anaya sahip olduğunuz için alınlarınızdan öpüyorum. Bugün rahat nefes alıp veriyorsak, huzurunuzda rahatça konuşabiliyorsak, özgür bir Türkiye'de yaşıyorsak, bu önce Mevlam sonra şehitlerimizin sayesindedir.

Şehitlerimizin kan tek damla kanı bile boşa gitmemiştir, gitmeyecektir. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. İnsanlıktan nasibini almayanların bunu yanına bırakmayacağız. Aziz şehitlerimizin isimlerini de asla ve asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın, şehitlerimizin her bir yakını bize kutsal bir emanettir.

Bizim inancımızda şehitler ölüler değildir, bilakis dirilerdir ama bizler hissetmeyiz.

Rabbim tüm şehitlerimizden razı olsun. Bizi şehitlerimizin şahitliğine mazhar eylesin. Sevgili gazi kardeşlerim, 15 Temmuz gecesi yazdığınız kahramanlık destanını asla ve asla bu millet unutmayacak. Tankın ve silahların önünde dikilen gençlerimizi, kadınlarımızı, o canilerin önünde anıtlaşan kadınlarımızı, tankın altında ezilen ama arkasındakilerin ezilmesini engelleyen yiğitlerimizi bu millet unutmayacak.

Cumhurbaşkanımızın çağrısına uyarak ölümü kendi içinde öldüren kahramanları bu millet asla unutmayacak. Bazı gazilerimizin yataları ağır, bazıları iyileştiler. O kurşun yaralarını, tank yaralarını asla gizlemeyin, onlar sizin şeref madalyanızdır. Sizler de bu milletin gururusunuz. Nefes alıp verdiğiniz müddetçe siz gazilerimiz de sizlerin yakınları da bu millete en kutsal emanetsiniz. Sizi asla yalnız bırakmayacağız. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde hükümetimizin ve aziz milletimizin dik duruşuyla alçak darbe girişimi püskürtülmüştür. Halkın gücü, tankın gücünü yenmiştir.

Hukuk şüphesiz işleyecektir. Hayat normale dönmüştür ancak demokrasi nöbeti aynen devam etmektedir. TSK'daki asker kılığına girmiş FETÖ unsurlarını temizledik, daha da güçleneceğiz, ordumuz daha da güçlenerek ülkemizin güvenliği için çalışmaları yapacak.

Yaptığımız ve yapacağımız reformlarla Türkiye'yi hızlı bir şekilde toparlayacağız ve 2023 hedeflerine kararlı bir şekilde ilerleyeceğiz. Kürt ile Türk'ün arasına giren teröristler tek tek temizlenecek. Sunni ile Alevi arasına giren tarihçiler tek tek temizlenecek. Darbenin başarısız olmasıyla hayal kırıklığı yaşayanların ne dediği umrumuzda değil. Bu millet her zaman tarih yazmıştır, tarih yazmaya devam edeceğiz.

Mısır'a Suriye'ye yaptıklarını Türkiye'ye yapmak isteyenlere geçit vermedik, vermeyeceğiz. Darbecilere göz kırpanlar darbeciler kadar alçaktır. Haine hoşgörü gösteren haindir. 79 milyon barış, kardeşlik, dayanışma içinde, özgürlük ve bağımsızlık içinde geleceğe emin adımlarla ilerleyeceğiz. Bu yolda hiçbir engel tanımıyoruz. Dostluğumuz değerli, öfkemiz şiddetlidir. Dost eli uzatanların elini sıkarız, ama maşa uzatanların maşasını da o maşayı tutan eli de kırarız.

Milletin evinde, Beştepe Kültür ve Kongre Merkezi'nin de açılışını yapıyoruz. Hayırlı olsun. Bu Külliye 15 Temmuz'da millet tarafından şefkatle kucaklanmıştır. Bu Külliye var olduğu sürece millet tarafından korunacaktır. Başkomutanına, hükümetine, milletine sahip çıkan bu kahramanlara bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.