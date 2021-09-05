Ertuğrul Özkök: Upper Cihangir’den muhalif medyaya yüklenme beklemediğim bir şeydi

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, T24 yazarı Tuğrul Eryılmaz'ın köşesinde muhalif medyayı eleştirmesine ilişkin olarak, "Hiç beklediğim bir şey değildi." yorumunu yaptı.

Özkök yazısında, "Upper Cihangir’den 'Yandaş medyaya' en ağır eleştiriyi beklerdim... Ama özellikle şu günlerde muhalif medyaya yüklenme? Hiç beklediğim bir şey değildi.Medyada artık “Upper Cihangir’in Gonzo yazarı” olarak tanınan Tuğrul Eryılmaz geçen cuma günkü yazısında aynen şunları yazdı. 'İki yılı aşkındır ne haber ne tartışma programlarına baktığım ne de okuduğum yandaş medya ilgi alanıma girmiyor. Fakat ciddiye almak zorunda olduğum ‘muhalif’ medyanın kasabalılığı da beni kahrediyor. Saatlerce süren ve bağıranın prim yaptığı tartışma programları, ilçe belediyelerine, yazlıklara gidilerek yapılan ve gençliğimin seyyar tiyatrolarını andıran söyleşi ve tartışmalar. Tabii ki sloganlar, sloganlar... Biliyorum magazin isimsiz olmaz ama şimdilik izninizle Halk TV, Tele1, KRT deyip susayım. Haftaya Allah kerim.” ifadesini kullandı.