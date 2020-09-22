Ertuğrul Özkök'ten Yunan siyasetçilere 'Dimokratia' çağrısı: Almayın bu herifleri uçaklarınıza, yanınıza dahi sokmayın...

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında hakaret içerikli manşet atan Yunan Dimokratia gazetesine tepki gösterdi. Özkök, Yunan siyasetçilere, "Almayın bu herifleri uçaklarınıza, yanınıza dahi sokmayın..." çağrısında bulundu.

Özkök,, "Türkiye’ye kızabilirsiniz, Cumhurbaşkanı’nın izlediği siyasete karşı olabilirsiniz. Manşetlerden onun eleştirilmesine ses çıkarmayabilirsiniz. Ama bir ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı’na böylesine aşağılık ifadelerle hakaret edilmesine müsamaha etmeye gelince... İşte tam orada, Yunan siyasetçilere seslenmek istiyorum. Almayın bu herifleri uçaklarınıza, yanınıza dahi sokmayın... Meşruiyet vermeyin bu pisliklere, bırakın kendi kuburlarında eşelensinler. Ne zıkkımlanacaklarsa kendi pisliklerinde bulduklarından zıkkımlansınlar. ifadesini kullandı.

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