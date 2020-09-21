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Erdoğan suç duyurusunda bulunmuştu; Yunan Dimokratia gazetesi hakkında soruşturma başlatıldı

21 Eylül 2020 12:40

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren manşeti nedeniyle Yunan Dimokratia gazetesi hakkında soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren manşet ve haber içeriği nedeniyle Yunanistan'da yayın yapan Dimokratia gazetesinin yetkilileri hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 12, 13 ve 299. maddeleri uyarınca 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlattı.

TIKLAYIN - Erdoğan'dan Yunan gazetesine suç duyurusu

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