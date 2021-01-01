Ertuğrul Özkök'ten köşe komşusu Abdulkadir Selvi'ye: Yazdığın yer halktan aldığın yetki belgesi değil, patronun verdiği köşe

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, köşe komşusu Abdulkadir Selvi'nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik söylediği, "Ben yetkiyi Kılıçdaroğlu’ndan değil halktan aldım...” sözlerini eleştirdi. Özkök, "Abdulkadir kardeşim, yazdığın yer halktan aldığın yetki belgesi değil, patronun verdiği köşedir...” görüşünü savundu.

Özkök, "Abdulkadir Selvi’nin dünkü yazısında bir cümle var ki... Allaaahhh... CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile polemiğe girmiş... Diyor ki: 'Ben yetkiyi Kılıçdaroğlu’ndan değil halktan aldım' Ben de, 'Aman Abdulkadir aman haa”'diyorum...O nedenle bir abilik yapayım, epeydir gazete köşelerinde sürünen tecrübeli biri olarak şunu söyleyeyim: 'Abdulkadir kardeşim, yazdığın yer halktan aldığın yetki belgesi değil, patronun verdiği köşedir" düşüncesini dile getirdi.

Özkök, "Nasıl ki bir siyasetçi seçimde aldığı oyu, 'Halkın kendisine 4 yıllığına ülkeyi yönetmesi için verdiği izin' olarak değil de 'Tanrı tarafından verilmiş bir misyon ve hak' olarak görmeye başladığı zaman demokraside işler hiç iyi gitmiyor demekse... Bir gazeteci de yazdığı köşeyi 'ilahi bir halk iradesi' olarak görmeye başladı mı...Aman ha... 'Tanrıyazar' katına çıkmaya hazır bir ruh haline gelmiş demektir... Orası da pek makbul bir makam değildir. Sen mütevazı bir insansın... Aman dur, o çizgiyi geçme derim...." ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | er