Ertuğrul Özkök'ten Hıncal Uluç'a: Sırf seni utandırmamak için bu sözünün altında kalacağım

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, "Ey, tutuklu ve hükümlü meslektaşlar... Halinizi anlatmak, duyurmak için sakın ama sakın Ertuğrul Özkök'ten medet ummayın! O Tarkancı... Omuz silker, geçer!" diyen Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç'a yanıt verirken, "Sırf seni utandırmamak için bu sözünün altında kalacağım" dedi.

Özkök, yazısında "Tarkan'a sahip çıktım diye beni yerden yere vurmuş Hıncal Abi... Bu arada sapla samanı da karıştırmış. Diyor ki... 'Ey tutuklu ve hükümlü meslektaşlar... Halinizi anlatmak için sakın ama sakın Ertuğrul Özkök’ten medet ummayın! O Tarkancı. Omuz silker geçer...' Hıncal Abi biliyor musun... İşte bu konuda sana cevap vermeyeceğim... Neden biliyor musun... Sana hâlâ saygım var, seni hâlâ bu meslekte bize renklilik yolunu açan insan olarak tanıyorum... O nedenle seni utandırmak istemiyorum... İnşallah bugünler geçer... Rahat bir ortamda o konuyu da konuşuruz..." ifadesini kullandı.

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