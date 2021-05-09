Ertuğrul Özkök'ten Sabah yazarı Uluç'a: Köşe yazarlarının ne zamandan beri öfkelerimizi zorla başka insanlara da kabul ettirmek gibi bir görevimiz var?

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, "Tarkan benim için bitti" diyen Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç'a seslenerek, "Hıncal Abi, biz köşe yazarlarının ne zamandan beri kendi duygularımızı, öfkelerimizi zorla başka insanlara da kabul ettirmek ve açıklatmak gibi bir görevimiz var..." düşüncesini dile getirdi.

Özkök yazısında, "Bu hafta en garibime giden yazı Hıncal Uluç’un Tarkan’a çok ağır sözlerle yüklendiği yazısı oldu. Neymiş Tarkan, Yıldız Tilbe’nin müzisyenler için attığı topu reddetmiş. Hıncal Abi, biz köşe yazarlarının ne zamandan beri kendi duygularımızı, öfkelerimizi zorla başka insanlara da kabul ettirmek ve açıklatmak gibi bir görevimiz var... Bak Yıldız Tilbe, Tarkan için ne kadar zarif konuştu: 'Olabilir öyle düşünebilir. Saygım var' dedi. Hıncal Abi bak Anayasa’nın 24’üncü maddesi ne diyor: 'Kimse, ibadete, dini ayin ve törelere katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz, dini inanç veya kanaatlerinden kınanamaz ve suçlanamaz.' Aynı şey bütün düşüncelerimiz için de geçerli değil mi... Yani diyeceğim abicim... Sen futboldan iyi anlarsın. Yıldız’ın attığı topa gir... Ama maçı dışarıdan takip eden Tarkan’a ‘İn sahaya sen de vole at’ deme..." ifadesini kullandı.

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