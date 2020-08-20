Ertuğrul Özkök'ten erkeklere tavsiye: Arkadaşın tacizci, tecavüzcü ise onunla konuş ama savunacak açıklama asla yapma

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök bugünkü yazısında "Arkadaşı kadın dövmüş erkeklere beş tavsiye" ara başlığının altında "Arkadaşın tacizci ise, tecavüzcü ise, kadına karşı şiddet kullanmışsa, onunla konuş ama bu konuda onu savunacak, durumu hafifletecek açıklama asla yapma..." görüşünü savundu.

Özkök, "Arkadaşınla konuştuğunda asla onu 'Ama o da bana şunu yaptı' savunmacılığına sokacak rahatlatıcı şeyler söyleme.. Bunun yerine bu ağır sorunu nasıl yöneteceğini şu iki cümle ile öğret: 'Dışarı karşı: Durumu kabullen ve bunu en samimi biçimde itiraf et. Kendine karşı: Acımasız ol, psikolojik destek al, öfke kontrol tedavisine başla." düşüncesini dile getirdi.

Özkök, "Bu yaptığını hiç tasvip etmediğini yumuşak bir dille ona da anlat. Şunu bil, böyle durumlarda kamusal alanda arkadaşını eleştiren şeyler söylemek arkadaş satmak anlamına gelmez." ifadesini kullandı.

Yazının sonunda 'özel tavsiye' de veren Özkök, "Eğer sen bir kadınla tartışmaya girmişsen, en iyisi benim yaptığımı yap ve kendini banyoya kilitle... Kulaklığını tak ve 'Wayne’s World' filminin iki tipi gibi kafa sallayarak rock’n roll dinlemeye başla." değerlendirmesinde bulundu.

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