Ertuğrul Özkök: Tam, “Eyvah Cem bu fotoğraf seni bitirir” diyecektim ki!

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, ünlü komedyen Cem Yılmaz ile eski televizyoncu sevgilisi Defne Samyeli’nin Bodrum Antik Tiyatro'daki MFÖ konserinde çekilen fotoğrafını gördüğünde, “Eyvah Cem bu fotoğraf seni bitirir” yorumunda bulunduğunu söyledi.

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Daha sonra Hürriyet’in Magazin Şefi Selim Akçin’in Cem Yılmaz’ın konuyla ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşımları gösterdiğini belirten Özkök, Hürriyet gazetesinin bugünkü (26 Ağustos) nüshasında kaleme aldığı yazıda konuyla ilgili şunları söyledi:

"O siyah elbiseli kişiler onun koruması değil, konser mekânının güvenlik elemanlarıymış.



Onu hayranlarından korumak için değil, konser başlayacağı için insanları yerlerine oturtmaya çalışıyorlarmış.



Cem de benim gibi “Eyvah yarın etten duvar ördürdü yazarlar” diye düşünmüş.



Bir kere daha anladım.

Şöhret özendirmez kıskandırırmış.

Mizah keskinse, bazen güldürmez, sinirlendirirmiş.

Zekâ, hayran bırakmaz düşman edermiş.

Bir de yanında böyle güzel bir kadın varsa...



Eee Cem... Adamlar haklı yani... Bu kadar da “şans tekeli” olmaz yani... Neticede bir “Duygusal Rekabet Kurulu” da var yani..."

*Özkök'ün yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz.