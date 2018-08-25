Cem Yılmaz'dan 'etten duvar' ve 'yaş sınırlaması' açıklaması

Komedyen Cem Yılmaz, son günlerde 'hayranlarıyla arasına etten duvar ördürdü' ve 'Londra'daki şovuna yaş sınırlaması getirildi' iddialarıyla gündeme oturdu. Cem Yılmaz'dan bu iddialarla ilgili sosyal medya hesabından cevap geldi.

Sevgilisi Defne Samyeli ile birlikte Bodrum Antik Tiyatro'da MFÖ konserine giden Cem Yılmaz'ın, hayranlarının yaklaşmaması için korumalardan destek aldığı iddia edilmişti. Çocukların bile ünlü komedyenin yanına yaklaştırılmadığı aktarılmıştı. Yılmaz bu iddalarla ilgili Twitter'dan "Önümüzde konser alanının görevlilileri lütfen oturun konser başlayacak, yapmayın buraya toplanmayın diye görevlerini yapmaya çalışıyorlardı. Yarın 'etten duvar ördürdü, korumaları dehşet saçtı' yazacaklar dedim ve hiç şaşırtmadılar" açıklamasını yaptı.

TIKLAYIN - Cem Yılmaz, hayranlarıyla arasına etten duvar ördürdü

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Yılmaz'ın Londra'da düzenleyeceği yeni şovunun ilk gösterisine yaş sınırlaması getirildiği aktarılmıştı. Gösterilerinde argo kelimeler kullanan şovmene 18 yaş sınırın getirilmesi, gösterinin en dikkat çeken detaylarından biri olarak öne çıkmıştı. Yılmaz bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada ise "Mart ayında Londra Apollo'da sahneye çıkacağım. Salonun 18 yaş kuralı var. Onu da salonun web sitesinden alıp +18 haberi yapmışlar :) Niye acaba! Sanki içerik ile ilgili vayy yasak gelmiş gibi. Tuhaf" ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN - Cem Yılmaz'ın Londra'daki şovuna yaş sınırlaması

"Nefret ettirme çabası var"

Bir haftadır evinin gözetlendiğini iddia eden Yılmaz, basın mensuplarının insanları kendisinden uzaklaştırmaya çalıştığını iddia etti. Yılmaz, "Bir küçük konu da şu: 1 haftadır evin karşısındaki tepede teleobjektifle evi gözetliyorlar, bunlar normal mi? Ben yine normal bir insan olarak sorayım da. Belki benim kafada bir iki makul insana bir haber vermiş olurum. Velhasıl yine bi nefret ettirme çalışması var gibi. Bence boşa bi uğraş ama siz bilirsiniz" dedi.