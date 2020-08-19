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Ertuğrul Özkök: Sessizliği bürünen Ozan Güven, arkadaş yakmaya devam ediyor

"Cem Yılmaz’dan sonra son kurban Halit Ergenç oldu"

Ozan Güven - Halit Ergenç (soldan sağa)

19 Ağustos 2020 07:24

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği belirtilen Ozan Güven'in arkadaşlarını yakmaya devam ettiğini yazdı. Özkök, Cem Yılmaz’dan sonra son kurban Halit Ergenç oldu. Tıpkı Cem Yılmaz gibi o da son derece iyi niyetle bir açıklama yaptı. Öyle büyük bir tepki aldı ki...Dün söylediği sözlerden dolayı özür dilemek zorunda kaldı." düşüncesini dile getirdi. 

Özkök, "Ama bunu öylesine açık bir dille ve samimiyetle yaptı ki. Bence Ozan Güven bu açıklamaya bakıp ders çıkarmalı. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki Halit Ergenç kadına çok saygılı bir insan. Bu sözleri, bir temenni olarak söyledi... Ama ne diyor açıklamasında? 'Sözlerimle bu konuda mücadele eden herkesi hayal kırıklığına uğrattığımı anlıyorum, hak veriyorum ve özür diliyorum...' Bakın bu tek cümlede neler var: Halit Ergenç’in açıklamasında... Aması, fakatı yok... Ben öyle demek istemedim yok... İstememiş olsa bile bu mazeretin arkasına saklanma gayreti yok..." değerlendirmesinde bulundu. 

Özkök, "Kabahati ‘yanlış anlayana’ değil, ‘iyi anlatamayana’ yani kendisine yükleme tercihi var. İnsanları hayal kırıklığına uğrattığını kabul var. Kendisine tepki gösterenlere hak verme var. Bunlar olunca da açıklamasında samimiyet ve sahicilik var..." görüşünü savundu. 

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