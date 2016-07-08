Ertuğrul Özkök: 'O Ses Türkiye', Salih Tuna'ya ses versin; üçüncü yazıyı yazdı bir türlü gidemiyor

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök'ün, geçtiğimiz Cumartesi günü 'Veda yazısı' yayımlanan Salih Tuna'nın, bir gün sonra kaleme aldığı yazıda "AKP'li fırıldıklar ayrılmama çok sevindi" ifadesini eleştirmesiyle başlayan tartışma büyüyor. Özkök, "Yeni Şafak'a veda ederim ha' diyen Salih Tuna, hangi AKP'li fırıldaktan bahsediyor, o kadar çok var ki" diye sormuş, Tuna ise, "'Erdoğan'dan çok Erdoğancı' şeklindeki şarlatanlıkları yok mu? Daha evvel de 'fitne çıkartmayın' diyerek fitne çıkartıyorlardı' diyorum. Ertuğrul Beyciğim bu ifadeden, 'Erdoğan'dan çok Erdoğancı şaklaban' diyor' sonucunu çıkartmış. Bu arada ben de tebrik ederim Ertuğrul Beyciğim, anlama kapasitenizi bayağı geliştirmişsiniz" diyerek karşılık vermişti. Son olarak Ertuğrul Özkök, "İntikam peşinde koşan güç sahibine bir kelam" başlığıyla yayımlanan yazısında "O Ses Türkiye, ses ver artık Salih Tuna'ya. Üçüncü yazıyı yazdı ama o ses bir türlü gelmiyor. Tabii o da bir türlü gidemiyor" dedi.

Ertuğrul Özkök'ün "İntikam peşinde koşan güç sahibine bir kelam" başlığıyla yayımlanan (8 Temmuz 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Yeni Şafak yazarı Salih Tuna gölge boksuna devam ediyor.

Özetleyelim.

Kendi mahallesinden birilerine fena halde kızdı.

Kızdığını şöyle tarif ediyor: “Erdoğan’dan fazla Erdoğancılık yapan şarlatanlar”.

(Geçen yazımda yanlışlıkla şarlatan yerine şaklaban yazmışım. Salih’ten fırçayı yedik.)

“AKP’li fırıldaklar...”

“Onlar kim olduklarını bilirler” diyor...

Bir de “birinden bir ses” bekliyor...

“Ondan ses gelmezse ben kendime yeni bir ses bulurum” diyor...

Üçüncü yazıyı yazdı ama o ses bir türlü gelmiyor.

Tabii o da bir türlü gidemiyor ...

O ses gelmeyince, o gidemeyince, anlama kabiliyeti kıt şu biçare de bir türlü anlayamıyor.

Acaba kimden ses bekliyor:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan mı...

Patronundan mı...

Yoksa gaipten mi...