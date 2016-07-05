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Medya

"Yeni Şafak'a veda ederim ha' diyen Salih Tuna, hangi AKP'li fırıldaktan bahsediyor, o kadar çok var ki"

Ertuğrul Özkök: Salih Tuna'yı tebrik ederim, medyacılığı iyi öğrenmiş

05 Temmuz 2016 12:44

2 Temmuz'daki yazısında köşe yazmayı bırakacağını duyuran, dünkü yazısında 'AKP'li fırıldaklar ayrılmama çok sevindi' diyen Yeni Şafak yazarı Salih Tuna'yı eleştiren Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, "Karşı mahallede tuhaf şeyler oluyor. Mahallenin yeni Emin Çölaşan’larından Salih Tuna, iki gündür, 'Veda ederim ha' türünden yazılar yazıyor" dedi. Özkök, yazısında "AKP’li fırıldaklar...' diyor. O kadar çok var ki çıkaramadım" ifadelerine yer verdi.

Ertuğrul Özkök'ün Hürriyet gazetesinin bugünkü (5 Temmuz 2016) nüshasında yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Karşı mahallede tuhaf şeyler oluyor.


Mahallenin yeni Emin Çölaşan’larından Salih Tuna, iki gündür, “Veda ederim ha” türünden yazılar yazıyor.

Kendi mahallesinden birilerine kızmış, şifrelerini veriyor:

- “AKP’li fırıldaklar...” diyor.

O kadar çok var ki çıkaramadım...

- “Balyoz kumpasçısı bir eleman” diyor...

Sabah’ından Star’ına, Taraf’ına o kadar çok var ki çıkaramadım.

- “Erdoğan’dan çok Erdoğancı şaklaban” diyor...

Ohooo... Elimi sallasam ellisi... Onu da çıkaramadım.

Çıkaramadığım bir başka şey de şu.

“Vedadan önceki yazılar” dediği ilk yazısında şöyle demişti.

“Böyle gitmez, ya siz ses vereceksiniz ya da ben bir ses bulacağım.”

Dün de soruyor:

“Henüz o ses geldi mi?

Bekliyorum...

O sesin ne olması gerektiğini bilenler biliyor..”

Onlar biliyor da biz bir türlü anlamıyoruz.

Açık konuşun Salih Bey...

Biz de bilelim...

NOT: Bu arada Salih Tuna’yı tebrik ederim. Medyacılığı bayağı iyi öğrenmiş.

 

 

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