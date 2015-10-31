Ertuğrul Özkök: Kayyum Bey tebrikler, bu fotoğrafı askeri darbelerde görmedik, sivil darbede görmek varmış

El konulan Bugün gazetesinin yazı işlerinde "Kayyum Gaspı" manşetine "rezalet" diyen "Bu düşüncede olan varsa söylesin" diyerek gazetecilerin iş akdine son veren kayyum Hasan Ölçer'e tepki gösteren Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, "Bu fotoğrafı askeri darbe dönemlerinde görmedik. Kaderimizde sivil bir darbede görmek varmış" dedi.

Özkök, yazısında "Kayyum Bey. Kendinizle iftihar edebilirsiniz. Övünerek verdiğiniz bu pozla daha şimdiden tarihe geçtiniz. Torunlarınızın torunlarına bile yetecek kadar şan ve şöhret sahibi oldunuz" ifadelerine yer verdi.

Ertuğrul Özkök'ün Hürriyet gazetesinin bugünkü (31 Ekim 2015) nüshasında yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:

Önce şu fotoğrafa iyi bakın...

Adamın yüzünde, artık çok iyi tanıdığımız o muktedir ifadenin mukallit bir versiyonu var...

Elini beline atmış...

Bu da, kendini ne kadar kuvvetli ve muktedir hissettiğini anlatıyor.



* * *



Elindeki gazeteyi, 27 Mayıs, 12 Eylül müddeiumumileri edasıyla karşısındakinin suratına doğru sallıyor...

Bu da, durumdan vazife çıkarmanın hazzını, içindeki nefretin desibelini gösteriyor...

Balonun içindeki görünmeyen ifadesi şu:

“Artık bu âlemin kralı benim...”



* * *



Bu fotoğraf önceki gün Bugün gazetesinin yazıişlerinde çekildi.

Gazeteyi sallayan kişi, gazeteye tayin edilen kayyum...

İktidarını ilan ediyor...

Sakil mi sakil, otoriter mi otoriter..



* * *



Şimdi soruya geliyorum...

Yaşı müsait olan arkadaşlar, hafızanızı biraz zorlayın...

12 Eylül askeri darbesi sırasında, basının susturulmasına ait böyle sembolik bir fotoğrafı hatırlıyor musunuz...

Hadi daha yakına gelelim...

28 Şubat’tan kafamızda kalmış böyle bir fotoğraf var mı...



* * *



Bu fotoğrafı askeri darbe dönemlerinde görmedik...

Kaderimizde sivil bir darbede görmek varmış...



* * *



Kayyum Bey...

Kendinizle iftihar edebilirsiniz.

Övünerek verdiğiniz bu pozla daha şimdiden tarihe geçtiniz...

Torunlarınızın torunlarına bile yetecek kadar şan ve şöhret sahibi oldunuz...

Kutlarım...

Ertuğrul Özkök'ün Hürriyet'te yayımlanan yazısının tamamını okumak için tıklayın