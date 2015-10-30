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İngiltere Büyükelçisi'nden Star yazarı Küçük'ün kayyum örneğine yalanlama

İngiltere Büyükelçisi Richard Moore Twitter'dan açıklama yaptı

30 Ekim 2015 17:01

Koza İpek Medya Grubu'na kayyum atanmasının "devletin en doğal hakkı olduğunu" savunan ve İngiltere'de yayın yapan ‘News of The World’ gazetesinin de benzer gerekçelerle İngiltere devleti tarafından kapatıldığını iddia eden Star yazarı Cem Küçük'e İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore'dan yalanlama geldi.

Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Büyükelçi Moore, "Bugünkü Star gazetesinde Cem Küçük’ün, “News of the World gazetesinin İngiliz devleti tarafından kapatıldığı” yönündeki asılsız haberi tekrarladığını gördüm. Bu tamamen gerçek dışıdır. Gazeteyi kapatma kararını News International kendisi almıştı" dedi.

Richar Moore'un Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

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