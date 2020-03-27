Ertuğrul Özkök: Karşıyaka ve Bebek’i, ancak polis zoruyla sokaktan çıkarabilirsiniz

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı evde kalın çağrısına uymayan Karşıyakalı ve Bebeklilerin ancak polis zoruyla sokaktan çıkarılabileceğini savundu.

TIKLAYIN | Ertuğrul Özkök: İlk virüsümüz bize de ‘furbizia’ bulaştırır mı?

Özkök, "Türkiye’de 'Hayat eve sığar' kampanyasına direnişin iki sembolü var: İzmir’in Karşıyaka’sı ve İstanbul’un Bebek sahili... Bu iki yerin ahalisi sokaktan çekilmiyor. Oysa artık çok iyi biliyoruz ki virüsün hızını yavaşlatmak hayati derecede önemli. Ve bunu yavaşlatmanın en etkili yolu sosyal izolasyon. Peki neden direniyor Karşıyaka ve Bebek? Bunun sırrı 'agora' kelimesinde saklı... Agora eski Yunancada 'Bir sitenin siyasi ve ticari işlerini görüşmek üzere vatandaşların toplandığı yer' demek. Bu kelime, Akdeniz kuşağında asırlar içinde insanların bir araya geldiği yer halini aldı." bilgisini paylaştı.

Özkök, "Türkiye, Yunanistan, İtalya ve İspanya toplumları agorada yaşayan halklara sahip. Yani sokak onlar için evin doğal uzantısı, evin sıkıcılığını eğlenceye çeviren yer. Kızlarla, oğlanlarla karşılaştıkları, küçük flörtlerin yaşandığı, Hıdrellez ateşlerinin yakıldığı yer... Buna bir de 'furbizia' kelimesini ekleyin. Hatırlayın, Koronavirüs'ün ilk gününde anlatmıştım size 'furbizia'yı... İtalyanca 'Kanunun ve bürokrasinin etrafından dolaşmak' anlamına geliyordu. Agorada yaşayan, 'furbizia' kültürüne sahip Karşıyaka ve Bebek’i, ancak polis zoruyla sokaktan çıkarabilirsiniz. Hükûmete, İçişleri Bakanı’na bu sosyolojik bilirkişi raporumu sunarım, altına da imzamı atarım." ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın