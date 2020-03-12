Ertuğrul Özkök: İlk virüsümüz bize de ‘furbizia’ bulaştırır mı?

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, yeni tip Koronavirüs'e ilişkin kaleme aldığı yazıda, " İlk virüsümüz bize de ‘furbizia’ bulaştırır mı? “Bürokratik veya kanuni bir engeli aşmak için kenarından dolanmak” anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

Özkök, "İtalyanların, kendi karakterlerini anlatmak için en çok kullandığı kelimelerden biri. 'Bürokratik veya kanuni bir engeli aşmak için kenarından dolanmak' anlamına geliyor. Şimdi Milano bölgesi kapalı şehir ilan edildi ya, hem Amerikan basını hem İtalya şunu tartışıyor: Acaba İtalyanlar 'furbizia' yapıp bu yasağı aşarlar mı? Orası Akdeniz ülkesi... Gelen bilgilere bakılırsa kafeler, restoranlar yine doluymuş...Tabii bir de bu furbizia denen alışkanlık bize de bulaşır mı?" düşüncesini dile getirdi.

Özkök yazısında şunları kaydetti:

Türkiye’nin batısı ve Akdeniz Bölgesi de sokakta yaşamayı seven bölgeler.

Üstelik de bizim de “furbizia” anlamına gelen bir deyimimiz var.

Hatırlayın rahmetli Turgut Özal bulmuştu:

“Benim vatandaşım işini bilir...”

Diyeceğim salgınla mücadelede bu “furbizia” işi çok mühim ve bize de bulaşabilir.

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