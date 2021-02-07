Ertuğrul Özkök: İktidar Boğaziçi’nde LGBT’yi çökertmeye çalışırken, muhalif yazarlar da T24 içindeki “heteronormatif yapılanmayı” çökertmeye çalışıyor

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, T24 yazarı Tuğrul Eryılmaz'ın Clubhouse sohbetini köşesine taşıdı. Özkök, "İktidar Boğaziçi’nde LGBT’yi çökertmeye çalışırken, muhalif yazarlar da T24 içindeki 'heteronormatif yapılanmayı' çökertmeye çalışıyor" değerlendirmesini yaptı.

Özkök yazısında, "Önce son günlerin en 'In' paylaşım olayı haline gelen bir Clubhouse istihbaratı. Geçen hafta katıldığım ilk Clubhouse sohbetinde karşıma T24’ün “Upper Cihangir” muhabiri ve seviyeli magazin yazarı Tuğrul Eryılmaz çıktı. 'Master of Cihangir' kod adını kullanıyor. Şimdi vereceğim haberin kaynağı da o. T24 haber sitesinin içinde gizli bir 'heteronormatif yapılanma' varmış. Bu hücredekilerin isimlerinin baş harfleri de şuymuş: AE, HC, MYY, DA, FB, YD, MS... Bazılarını çıkardım ama muhbirlik yapmayayım. T24’ün kadın yazarlarından Oya Baydar işte bu heteronormatif yapılanmayı çökertmek için mücadele bayrağı açacakmış. Evet Upper Cihangir’de haftanın haberi bu. İktidar Boğaziçi’nde LGBT’yi çökertmeye çalışırken, muhalif yazarlar da T24 içindeki 'heteronormatif yapılanmayı' çökertmeye çalışıyor." yorumunu yaptı.

Eryılmaz, 29 Ocak tarihli yazısında, "T24'teki 'boomer' heteronormatif ağırlık doğru fakat ben de boş durmuyorum. Gençlerle gizli hücre faaliyetlerine başladım bile. Gençler sağlam. Oya Baydar bize iltica ve iltihak ettiği gün, ki bence eli kulağında, açıkça karşı atağa geçeceğiz. Biraz sabır..." ifadesini kullanmıştı.