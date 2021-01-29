Cihangir'de toplumsal cinsiyetin fraksiyonları | Merkez'in Oksijen'i | Amed'in duvarları

Ayşe C. ve dün gece 77'inci yaşını kutlayan sevgilisi Hasan Cemal, magazin gündemine bomba gibi düştüler - Pete Seeger'ın gençlik fotoğrafı Z kuşağı için bir bonus - Gain'in 10 Bin Adım'ı son dönemin en iyi işlerinden, Devin Özgür Çınar bir harika - 75'inci yaş günü hediyem "original design" David Bowie tshirt'üm

Dikkat! Bu yazı Covid-19 (75 plus) aşısının yapıldığı gün yazıldı.

Türkiye'yi etkileyen kutuplaşmanın Cihangir'e de sirayet etmemesi imkânsızdı. Yok yok Lower, Upper Cihangir ayrımı değil, heteronormatifler ve başını bir grup kadının çektiği toplumsal cinsiyet eşitliği savaşçıları.

Tabii ki ben, bütün siyasal, dinsel, cinsel ve etnik azınlıklar gibi ikinci gruba dâhilim. Bu fraksiyonel çatışmalar (ikiden fazla ama o kadar ayrıntıya girmeyeceğim) benim bir haftayı aşkın süren doğum günü kutlamalarımda iyice su yüzüne çıktı. Partiler kısa, maskeli ama çok eğlenceliydiler. Ta Galata'dan yürüyerek gelen Cumhuriyet yazarı tam 40 yıllık dostum Yazgülü Aldoğan "Aylardır bu kadar keyifli olmamıştım " dedi. Sanki Cumhuriyet'te çalışıp eğlenmek mümkünmüş gibi. Neyse...

Cumhuriyet'ten Yazgülü Aldoğan, Çapa'dan Dr. Onur Şimşek, tiyatro yazarı Bahar Çuhadar, ben, freelance kraliçesi gazeteci Elif İnce, Hürriyet'ten Ece Çelik

Heteronormatif ağırlıklı fotoğraf sizleri umutsuzluğa kaptırmasın. Hepsinin dünya tatlısı kızları var ve yakında pederlerini "imana getireceklerinden" eminim. Kaktüs kaldırımlarındaki Irish Coffee'lerimi onlar ödedi. Diğer fotoğraf, "umudun" fotoğrafı ama paraları ben ödedim. Hayat hep tenakuzlarla dolu.

Hürriyet'ten 54 yaşına giren Selim Akçin ve Cengiz Semercioğlu, Tuğrul the Gonzo, yüzünü saklayan heteronormatif Murat Doğan, "OJO" Ömer Özgüner, Neşet Ali (Fotoğraf: Yeni evlenen Muko)

Oksijen yine 7'de kaldı

Bugün üçüncü sayısını alacağım Oksijen'in ikinci sayısı, ilkini aratmadı. "Gamze Öğretmen, kasiyer Gamze oldu" gibi bir iki güzel "feature haber" dışında değişen bir şey yoktu.

Gariban Bodrumluların hayasızca artan ev kiraları karşısında çektikleri de iki tam sayfa olarak unutulmamıştı. Kurucu baba Zafer Mutlu'nun ikinci sayfadaki teşekkürlerini okuyunca kafam aydınlandı ve çalıştı.

Şimdi fanlarıma "random sampling" yoluyla oluşan bazı isimleri sayacağım. Neden şaştınız? Şimdi magazinciyim ama Mülkiye'de öğrenciyken Sadun Aren ve Tuncer Bulutay'ın öğrencisi olduğumdan "tesadüfi örnekleme"yi bilirim.

Sıralar karıştı ama işte kopya çekmeden aklımda kalanlar: Sabancı ve Eczacıbaşı'ndan Sezen Aksu ve Hasan Cemal'e, Türker İnanoğlu ve Yılmaz Erdoğan'dan Cüneyt Özdemir ve İsmail Saymaz'a , Boynerler ve Mustafa Oğuz'dan İsmail Küçükkaya ve Ayşenur Arslan'a ve dahi Hıncal Uluç'a... Bence çok dar ama pek zengin bir yelpaze. Unuttum, T24'ün Mehmet Y. Yılmaz ve Doğan Akın'ı da teşekkür listesinde.

Yine de ne demişler "Yiğidi öldür ama hakkını da ver:" Ana akım medyanın yüzde 90'ı yandaşlardan, havuzlardan oluşurken Oksijen gibi, kendine merkezi seçen bir basılı gazeteye tabii ki ihtiyaç vardı.

Bülent Eczacıbaşı-Hıncal Uluç-İsmail Saymaz-Yılmaz Erdoğan-Güler Sabancı-Türker İnanoğlu-Ayşenur Arslan- Mustafa Oğuz

Diyarbakır da eğlenir

Ağır siyasal iklim ve de Korona'ya rağmen Amed sakinleri kafa yapmanın yollarını bulmaktan da vazgeçmiş değiller. Clarmont-Ferrand muhabirimi kıskanan Diyarbakır stajyerim Sedat Yılmaz'ın haberine göre, belli ki benim gibi derdi tasası olmayan magazin meraklısı Artı Gerçek yazarı Nurcan Kaya kentteki duvar yazılarını arşivliyormuş. Avukat Nurcan Kaya, Diyarbakır "gırıx"larının aşk ve isyan duvar yazılarından kendisini haberdar etmelerini bekliyor. Biraz değiştirerek söylersek "Ferman padişahınsa duvarlar bizimdir..." Bu linkler ihmâl edilmesin * WWF'den "Suyun Yolculuğu" kampanyası. Hepsi iyi ama Büyük Menderes belgeseli çok etkileyici. * BİA Medya Gözlem Raporu 2020: hapis cezaları, karartmalar... * İstanbul Film Festivali çevrimiçi film gösterimlerine "Şubat Seçkisi" ile devam ediyor. Tarihimden yapraklar Meyhanelerinize de sahip çıkın İstanbul'daki ilk Cibalikapı Balıkçısı Balat'da Haliç'e karşı Mülkiye'ydi, Karşıyaka'ydı, Londra'ydı derken gelişimimde önemli rol oynayan meyhaneleri es geçmişim. Nasıl mı hatırladım? Ta Cumhuriyet'ten tanıdığım Behzat Şahin, elinde yediğim en lezzetli mezelerle kapımı çalınca. Müdavimi olduğumuz Cibalikapı Balıkçısı'na pandemi dolayısıyla gidemiyoruz ya, o bizlere geldi. Paket meze servisine başlamış Behzat. Adı da Meze d'or. Şimdi Pürtelaş Meyhanesi, Ece, Asmalı'daki, Nevizade'deki meyhanelerim alınmasın, Behzat Şahin ne de olsa eski meslektaş. Ben yetişemedim, babam Rıza Bey anlatırdı. Eskiden Ramazan'da kapanan meyhaneler hatırlı müdavimlerine nefis "Bizi unutma" tepsileri gönderirlermiş. Tabii içkisiz... Sıkça sorulan sorular ve cheap shots * Birçok fan ve okurumdan, şu ara kanaldan kanala koşan DP adlı bir parti liderine "68li olarak bir şey demeyecek misin?" sorusu alıyorum. Ben yanlış adresim. Prof.Dr Şahika Yüksel'e, o da kesmezse Freud'a sorun bir zahmet. Bu espriyi eski şeflerden Bülent Forta'dan intihal ettim. * "Mis gibi GAİN'e ve orta mis Oksijen'e heteronormatif diye tutturdun, sen T24'e bak" diyen çok sayıda sataşma mesajı aldım. Bir kere saldırmadım, itiraz sıraladım, "10 Bin Adım"ı keyifle izliyorum. Oksijen'de Kemal Derviş yazısını bile görmezden geldim. T24'teki "boomer" heteronormatif ağırlık doğru fakat ben de boş durmuyorum. Gençlerle gizli hücre faaliyetlerine başladım bile. Gençler sağlam. Oya Baydar bize iltica ve iltihak ettiği gün, ki bence eli kulağında, açıkça karşı atağa geçeceğiz. Biraz sabır... T24'ün dörtlü çetesi hücre toplantısında (Fotoğraf: Taze T24 yazarı Şengün Kılıç) Advertorial Aynur Ceylan resimleri

Bizim mahallenin kızı Aynur Ceylan , bizim dediysem de 'Lower Cihangir'den (Pürtelaş). Ömer Jan'la başa çıkıyor, hem de çok profesyonel Aslında arkeolog ama müthiş bir soyut ressam. Hem oğlu'la başa çıkıyor, hem de çok profesyonel resimler çiziyor. Müzik önerisi Bu hafta 27 Ocak'ta 95 yaşında kaybettiğimiz (2014) Pete Seeger var. Folk ve protestin öncüsü Seeger'ı okurumuz Tolga Dülger önerdi. Hiç yaşlanmayanlar için, "Forever Young".

ÜÇ GÜN TELEFONSUZ KALDIM. HER ŞEY SİLİNMİŞ. ÖZELLİKLE MAGAZİN DEĞERİ YÜKSEK FANLARIMIN TELEFON NUMARALARINI, MESAJLARINI BEKLİYORUM. BÖYLECE BENİ OKUYUP OKUMADIKLARINI DA ANLAMIŞ OLURUM.

- Tuğrul the gonzo journalist