Ertuğrul Özkök: Hürriyet’teki heteronormatiflerin kim olduğunu çıkardım, ama adlarını vermem

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, T24 yazarı Tuğrul Eryılmaz'ın geçen haftaki yazısına değinerek, "Hürriyet’teki heteronormatiflerin kim olduğunu çıkardım, ama adlarını vermem" düşüncesini dile getirdi.

Özkök yazısında, "T24 haber sitesinin 'Seviyeli Cihangir yazarı' Tuğrul Eryılmaz geçen haftaki yazısında yeni bir 'Cihangir profili' çizdi. 'Upper Cihangir heteronormatif tipi...' 'Upper Cihangir' biliyorsunuz 'Yukarı Cihangir' bölgesi... Türkiye entel coğrafyasının 'Village'ı sayılır yani... Heteronormatif tip sözlüklerde şöyle tarif ediliyor: 'Heteroseksüelliğin, yani farklı iki cins arasındaki ilişkinin toplumsal ve doğal norm olarak kabul edilmesi...' Anlayacağınız toplumun büyük kısmının 'Normal cinsel ilişki' dediği şey... Meğer tarifi ne zormuş..." görüşünü savundu.

Özkök, "Kim peki bunlar? Eryılmaz bunu öyle esprili bir gizeme büründürmüş ki... Sadece isimlerinin başharfleri ile vermiş: OJO Yapım’dan 'ÖÖ'... Pasaj Müzik’ten 'MD'... Bir de Hürriyet’ten 'SA' ve'CS'... Hürriyet’tekilerin kim olduğunu çıkardım, ama adlarını vermem. Bu aşırı normal halleri ile Cihangir’de alay konusu olurlar sonra..." yorumunu yaptı.

Özkök, "Tuğrul Eryılmaz bu arada bazı ünlü 'heteronormatif' isimleri de ifşa etmiş... O isimler şunlar: Cem Aydın, Çınar Oskay, Mirgün Cabas ve Can Kozanoğlu... Aaa bunlar yeni kurulan 'GAİN' platformunun kurucu babaları değil mi... Yoksa postpandemi dönemi Cihangir’inin 'yeni normal'i bu insanlar mı olacak? Yoksa 'heteronormatif yeni bir müesses nizam' mı oluşuyor... Ben Tuğrul’un yalancısıyım. Memleketin bunca meselesi varken bir de bu sıkıcı ve normal işlerle mi uğraşacağız..." ifadesini kullandı.