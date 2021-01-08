Ah bu dijital içerik platformları | Fırat Tanış | içeridekilere selam | sıkıcı yılbaşı gecesi

Metin Göktepe- Baskın Oran- Çınar Oskay- Mirgün Cabas- Fırat Tanış

Netflix, Blu TV, Amazon derken 2021 başında, bunlara adları İngilizce çağrışımlı Exxen ve Gain katıldı, ikisi de yerli ve millî. Benim için Exxen kurucusu ağır, eğitici, havalı ama gerçekte çok sıradan oluşuyla, yok hükmünde. Hani Sulh Ceza hâkimlikleri, mahkemeler AYM'yi takmıyor ya...

Gelelim GAIN'e... İçeriğin çok ciddiye alınmış olduğu belli ama daha başında, yani isminde bir karmaşa var. Türkçe mi, İngilizce mi? Büyük harf I'nın kırmızı noktası ne? Baştaki GA, kurucu sermayedar Gözde Akpınar mı? IN kim ya da ne? Neyse, bu soruları toplu halde Kaktüs'e gelen Upper Cihangir'in heteronormatif abilerine sordum. Onlar bile kendi aralarında tenakuza düştüler. İsimlerini yayınlarsam beni tekzip etmekle tehdit ettiklerinden ipucu vermekle yetiniyorum: Ojo Yapım'dan ÖÖ, Hürriyet'ten SA ve CS (evet, arkadaşım Berna'nın kocası olan) ve Pasaj Müzik'ten MD.

Neyse, genellikle fena bulmadığım içerik konusunda bir iki gonzo'luk yapmadan geçmemi beklemezsiniz herhalde.

Prof Dr. ve "skandalların adamı" İlber Ortaylı eğlenceli bir tarih programı yapacak. Bunu eleştirmek haddim değil ama bir de "duygu ve deneyim" aktaracakmış Ortaylı. Aa işte, orada durun. Bu doğrudan "kamu sağlığına zararlı" bir durumu ortaya çıkarabilir. Hani Anglosakson'ların deyişiyle "public health hazard" durumu.

Ortaylı tabii burada da var

Son olarak başından beri önyargılı olduğum Vedat Milor'un karşımıza çıkmadığı yer mi kaldı diye sorayım. Eğer bizim evde büyüseydi, "ağzında yemek varken şapırdatarak konuştuğu" için bol anne terliği yerdi. Ama yine de kabul edeyim ki "soğanlı, soğansız menemen", "Kayseri mi, Kastamonu pastırması mı?" anketleri çok tık alabilir. Daha sırada tulum peynirleri, kirazlar, muzlar, elmalar... var. Say say bitmez. Keşke önce benim aklıma gelseydi. Ha bir de, zaten Kırmızı Oda beni aşmıştı, Terapist herhalde yerden yere vurur, susayım.

Tabii bir de Upper Cihangir'in en cömert kişilerinden biri olan oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan'ın İstanbul'da kısıtlı bütçe gezileri programı var. Tamam iyi aktördür, bizi inandırır ama önerim, kendini sömürge valisi sanıp "yerel halkla" konuşmaya kalkmasın. Mahalle ya da semt sakinlerini denesin.

Kıssadan hisse: Gain'in ağır heteronormatif kurmayları, Cem Aydın, Çınar Oskay, Mirgün Cabas, Can Kozanoğlu ve diğer bilmediğim erkek tayfa. Derhal tepedeki kadın sayısını arttırın, bakın bakalım yayın donuyor mu, donmuyor mu?

"Mahşerin dört atlısı" değil, Cem Aydın, Can Kozanoğlu, Çınar Oskay, Mirgün Cabas

Meğer şarkıcıymış da

Hafta içi yorgun argın Cihangir Caddesi'nde ekmek parası peşinde magazin kovalıyorum. Manitu korusun karşımda kimi göreyim, oyuncu Fırat Tanış. Hani toprağı bol olsun Hitchcock bugün çekseydi, "Psycho" başyapıtında Anthony Perkins karakterinin rolünü gözünü kırpmadan vereceği Fırat Tanış. Görünüşe aldanmayın. Tanıyacağınız en müşfik ve eğlenceli adamlardan biri. Ne de olsa serde solculuk var. Bilmediğimi belli etmeden müzikle uğraştığını da öğreniyorum ayak üstü. Lafı uzatmayayım. "Solgun Bir Gül Dokununca" bu haftanın müzik önerisi oldu. Üç parçalık bir EP'nin bir parçası. Piyano da müthiş. Tek anlamadığım nokta, genç kadınların Tanış'ı çekici bulmaları. Çok heteronormatif bir soru mu oldu? Tiyatrocu, sinemacı dizici, şarkıcı Fırat Tanış ve Gonzo gazeteci Tuğrul Eryılmaz. (Foto Selim Akçin) Tarihimden yapraklar

Doğan Akın, Melis Alphan, Mehmet Y. Yılmaz, Hasan Cemal, Cansu Çamlıbel, Murat Köksal, Banu Güven, Eyüp Özel, Fatih Polat, Nevin Sungur, ben ve yanımda Mehveş Evin

Tophane Tütün Deposu'ndaki fotoğraf çok eski değil, beş yıllık. Yılbaşı öncesi biz dışarıdaki gazeteciler içerideki meslektaşlarımızla dayanışma toplantısındayız. İçeriye kartlar yolluyoruz. Keşke bu yıl da bir araya gelebilseydik.

8 Ocak, Evrensel muhabiri Metin Göktepe'nin öldürülmesinin 25. yılıydı. Bu fotoğraf ona da gitsin, kalplerimizle birlikte.

Bu linkler ihmâl edilmesin

Ankara İletişim... Görünüm gazetesinin yeni sayısı için - Bakın bakalım nasıl bir gazeteci kuşağı geliyor. Temel Gazetecilik dersi verdiğim ilk kurum SBF BYYO, şimdiki adıyla.. Görünüm gazetesinin yeni sayısı için tıklayın.

Jıneps Gazetesi , pandemi nedeniyle bu ay da dijital olarak çıktı.

- "Ankara sanat ortamında sansür etkinliği", "Müzisyen neyle yaşar?" ve 21 Aralık 2020-5 Ocak 2021 sansür gündemi, Susma Platformu 'nda.

Sıkça sorulan sorular ve cheap shots

* Son 60 yılın en sıkıcı (kâbus dememek için) yılbaşını oyuncu okul arkadaşım Halil Ergün'ün Anadolu Hisarı'ndaki halı dolu, dört katlı evinde geçirdim. Fena ağırlanmadım fakat her gece en geç 22.30'da odama sığınıyordum. Tabii ki en büyük şikâyetim, evde viski olmaması ve Halk TV'ye maruz bırakılmamdı. Günde yarım saat kısık sesle Mezzo dinlememe izin vardı.

Epey kilo vermiş olan Halil Ergün tanıdığım en sadık Halk TV izleyicisi

* Bir diğer sınıf arkadaşım akademisyen Baskın Oran geçen hafta "panik olmayın" dememe takılmış ve doğru olan seçenekleri yazmış. "Panik yapma..." ile başlamış. Zaten okuldayken de bizleri küçümserdi solcuyuz diye. Nereden nereye...

Advertorial (!)

Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi’nin (SU Gender) hazırladığı “COVID-19 Pandemisi Sürecinde Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları İzleme Raporu” geçen ay yayımlandı. Raporda pandemi, toplumsal cinsiyet ekseninde tartışılıyor.

Müzik önerisi