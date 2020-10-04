Ertuğrul Özkök: Hem seküler hem muhafazakâr Türkiye’de ilişkilerin dinamiği artık klasik düşünceleri aşıyor

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök ,20’li yaşlardaki heteroseksüel çiftlerin nerede tanıştığına dair araştırmanın sonuçlarını köşesinde yayımladı. Özkök, "Muhafazakâr Cihangir’de durum nedir çok merak ediyorum. Şundan eminim ki hem seküler Türkiye’de hem muhafazakâr Türkiye’de ilişkilerin dinamiği artık klasik düşünceleri aşıyor." görüşünü savundu.

Özkök, "Stanford Üniversitesi bu konuda yapılan bir araştırmadan sonra çok ilginç bir grafik hazırlamış. 1940’lı yıllarda aile vasıtası ile tanışıyorlarmış. Bunun zirvesi yüzde 29 ile 1950 yılı. Bugün ise çiftlerin sadece yüzde 7’si aile çevresinde tanışmış. 1950’lerden itibaren arkadaş çevrelerinde tanışma yükselmeye başlamış.Bunun zirvesi 1970’li yıllarda yüzde 34. Arkadaş çevresinde tanışma bugün yüzde 20’lerde. 1960’larda bar ve restoranlarda tanışma yükselmeye başlamış. Bu tanışma mekânı 2000’lerden sonra daha da yükselişe geçmiş ve 2020’de yüzde 27’ye ulaşmış. 1995’ten itibaren ise internet ortamında tanışma başlamış. 2010’lardan itibaren hızla yükselmiş. Bugün internet ortamında tanışma, dünya tanışma tarihinin en yüksek doruğuna ulaşmış. 2020 yılında çiftlerin yüzde 40’ı internet yoluyla tanıştığını söylemiş." bilgilerini aktardı.

Özkök, "Türkiye’deki rakamları bilmiyorum. Ancak davranışların hızla küreselleştiği dünyada Türkiye’nin de çok farklı olduğunu sanmıyorum. O nedenle muhafazakâr Cihangir’de durum nedir çok merak ediyorum. Şundan eminim ki hem seküler Türkiye’de hem muhafazakâr Türkiye’de ilişkilerin dinamiği artık klasik düşünceleri aşıyor." düşüncesini dile getirdi.

Köşesinde T24 yazarı Tuğrul Eryılmaz'ın "Pembe" hocamızın taşrası, fanlarım ödüle boğuldu, tiyatroya da giderim eyleme de... başlıklı yazısına değinen Özkök, "Geçen cuma günü, medyamızın yeni magazin starı Tuğrul Eryılmaz’ın köşesinden ilginç bir şey öğrendim. Cihangir’de bir 'Upper (Yukarı) Cihangir', bir de 'Lower (Aşağı) Cihangir' varmış... Merak edip kaynağına sordum. Cihangir’in neresi aşağı neresi yukarıdır. Cevabı aynen yayınlıyorum: 'Cihangir Caddesi’nin aşağısı, yani Lower Cihangir, Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi oluyor. Cihagir Caddesi’nden Firuz Ağa Camisi Sıraselviler’e kadar ise Upper Cihangir. Çoğunlukla Cihangir Caddesi kafelerinde oturulduğu için Lower-Upper sınıflar iç içe giriyor.'" ifadesini kullandı.

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