"Pembe" hocamızın taşrası, fanlarım ödüle boğuldu, tiyatroya da giderim eyleme de...

Bir Karşıyakalı olarak gençliğimde hep ben de merak ederdim "İzmir taşra mıdır?" İzmir'in Kahramanlar taşrasından Hürriyet'çi Ertuğrul Özkök de aynı soruyu sormuş hafta sonu. Cevabını TDK'dan vermiş. Fakat ben, birden 50 küsür sene geriye ışınlandım.

Canımız Muammer Aksoy'un Medeni Hukuk dersindeyiz. Hocamızı ilk kez görüyoruz. İlk sorusu "Ankaralılar kimler?". Sınıfın yarısı Ankara Kolejli ve Kız Liseli'ymiş. İkinci soru "İstanbullular kimler?". Beşte birin eli kalkıyor. Aksoy tam derse başlayacak, biri söz alıyor, "Hocam İzmirlileri sormadınız" Hoca sevimlice gülüyor ve biz İzmirlileri üzüntüye garkeden cevabını veriyor: "Geri kalanlar taşradan gelmiş demek".

Hocamız Muammer Aksoy, İzmir'e 'taşra' deyince biz İzmirliler hemen ayaklanmıştık

Biz 20-25 İzmirlinin uğultusu yükselince keyifle açıklıyor, "Başkent ve başkent değilse en büyük kentin dışındakiler taşralıdır. Bunda kötü bir şey yok" deyip Fransa, Paris örneğini veriyor. Benim de üyesi olduğum İzmirli Mülkiye Angara grubunun yazışmalarına bakılırsa hocamız yüzde 51 oranında haklıymış.

Son bir anekdot daha, ileriki günlede 68 gösterileri başlayınca bize tatlı sert "Siz kızılsınız, ben pembe" diyecek olan Muammer Aksoy, çiçekler içinde yatsın.

Desen: Kemal Gökhan Gürses

Fanlarım ödüller kazanıyor

Tarih sırasıyla gidersek ödül kazanan ilk fanım yönetmen Orhan Oğuz. Adana'da 50'inci yılı dolayısıyla Orhan Kemal Emek Ödülü'nü aldı. Fanım olduğunu nereden mi biliyorum? Cihangirli komşum. Adana Altın Koza'dan daha iyi biliyorum. Sinemada 50 değil, 52 yıl.

Orhan Oğuz'un ilk setinde o dönemin bütün gençlerinin hayran olduğu Selma Güneri başroldeydi

Çalıştığı ilk set Ülkü Erakalın'ın "Dördü de Seviyordu" (1968). Kamera asistanıymış. Jenerikte adı var mıydı bilmiyorum fakat ben Mülkiye'de öğrenciyken bütün gençlerin, Türkiye'nin Leslie Caron'u diye bayıldığı Selma Güneri vardı ve koşarak gitmiştim. Tabii en harika femme fatale Suzan Avcı da vardı.

Orhan Oğuz yıllarca Şerif Gören, Atıf Yılmaz, Memduh Ün'le... çalışmış, kendisi de Çağan Irmak, Cemal Şan ve Serdar Akar'a el vermiş. 15 yılı aşkın süredir "Arka Sokaklar"ı yöneterek bir televizyon rekorunun da sahibi.

Cannes'dan da ödüllü olan yönetmen Orhan Oğuz’la entel mekân Home Room’da

Karşılaştırmalı olsun, karşılaştırmasız olsun edebiyat denince akla ilk gelen isimlerden Prof. Jale Parla bu yılın Erdal Öz Ödülü'nü aldı.

Dikkatli okurlarım hatırlayacaklardır, Jale Parla kahir ekseriyetini kadın akademisyenlerin oluşturduğu, fanlarımdan biridir. Erdal Öz jürisinin biraz geç kaldığını düşündüğümü de söylemeden geçemeyeceğim. Neden mi? Dozunda kötülük, Düzeyli Magazin'de bile, rating sağlar...

Akademisyenler Jale ve Taha Parla evlerinde Tatyana Moran’ın 90. Yaşını kutluyorlar

Siyahlı efsane