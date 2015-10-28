Ertuğrul Özkök: Hayatımda ilk defa canlı yayında, çaresiz biçimde bir sivil darbeyi naklen izledim; unutmayın!

Hürriyet gazetesi köşe yazarı Ertuğrul Özkök, Bugün TV ve KanalTürk yayınlarının sivil polisler tarafından kesilmesini, "sivil darbe" olarak nitelendirdi.

Hürriyet gazetesinin yarınki nüshasında yayımlanacak köşe yazısının bir bölümünü hurriyet.com.tr üzerinden paylaşan Özkök, Türkiye tarihindeki bütün askeri darbeleri yaşadığını belirterek, "Hayatımda ilk defa, bir televizyon kanalının gasp edilmesine tanık oldum. Hayatımda ilk defa, gazetecilerin yayın mücadelesini ve ekranda kalma savaşını izledim. Hayatımda ilk defa canlı yayında, çaresiz biçimde bir sivil darbeyi naklen izledim" dedi.

Ertuğrul Özkök'ün, hurriyet.com.tr'de yayınlanan yazısı şöyle:

"SAATİME baktım...

Tam 16.34’ü gösteriyordu...

Ekran o dakika karardı...

***

27 Mayıs askeri darbesini hatırlıyorum...

12 Mart’ı yaşadım...

12 Eylül’ü yaşadım...

Darbeciler sabah kalkar, devlet radyosuna ve televizyonuna el koyardı.

***

Sonra özel radyolar ve televizyonlar dönemi geldi.

28 Şubat’ı yaşadım...

***

Ama...

Hayatımda ilk defa, bir televizyon kanalının gasp edilmesine tanık oldum.

Hayatımda ilk defa, gazetecilerin yayın mücadelesini ve ekranda kalma savaşını izledim.

***

Hayatımda ilk defa canlı yayında, çaresiz biçimde bir sivil darbeyi naklen izledim.

***

Saat tam 16.34’ü gösteriyordu.

Ekran karardı...

***

O kara ekranı, kapkara bir rejimin sembolü olarak hayatım boyunca unutmayacağım...

***

Sizler de unutmayın..."