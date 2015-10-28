T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ertuğrul Özkök: Hayatımda ilk defa canlı yayında, çaresiz biçimde bir sivil darbeyi naklen izledim; unutmayın!

"O kara ekranı, kapkara bir rejimin sembolü olarak hayatım boyunca unutmayacağım..."

28 Ekim 2015 21:14

Hürriyet gazetesi köşe yazarı Ertuğrul Özkök, Bugün TV ve KanalTürk yayınlarının sivil polisler tarafından kesilmesini, "sivil darbe" olarak nitelendirdi.

Hürriyet gazetesinin yarınki nüshasında yayımlanacak köşe yazısının bir bölümünü hurriyet.com.tr üzerinden paylaşan Özkök, Türkiye tarihindeki bütün askeri darbeleri yaşadığını belirterek, "Hayatımda ilk defa, bir televizyon kanalının gasp edilmesine tanık oldum. Hayatımda ilk defa, gazetecilerin yayın mücadelesini ve ekranda kalma savaşını izledim. Hayatımda ilk defa canlı yayında, çaresiz biçimde bir sivil darbeyi naklen izledim" dedi.

Ertuğrul Özkök'ün, hurriyet.com.tr'de yayınlanan yazısı şöyle:

"SAATİME baktım...
Tam 16.34’ü gösteriyordu...
Ekran o dakika karardı...

***

27 Mayıs askeri darbesini hatırlıyorum...
12 Mart’ı yaşadım...
12 Eylül’ü yaşadım...
Darbeciler sabah kalkar, devlet radyosuna ve televizyonuna el koyardı.

***

Sonra özel radyolar ve televizyonlar dönemi geldi.
28 Şubat’ı yaşadım...

***

Ama...
Hayatımda ilk defa, bir televizyon kanalının gasp edilmesine tanık oldum.
Hayatımda ilk defa, gazetecilerin yayın mücadelesini ve ekranda kalma savaşını izledim.

***

Hayatımda ilk defa canlı yayında, çaresiz biçimde bir sivil darbeyi naklen izledim.

***

Saat tam 16.34’ü gösteriyordu.
Ekran karardı...

***

O kara ekranı, kapkara bir rejimin sembolü olarak hayatım boyunca unutmayacağım...

***

Sizler de unutmayın..."

ETİKETLER

ertuğrul özkökköşe yazısısivil darbebugün tvkanaltürkkoza ipek

İlgili Haberler

Yeni Türkiye 'terör'den böyle kurtuldu: Kanaltürk ve Bugün TV karartıldı!

Koza İpek Holding'e ait 22 şirkete kayyum getirildi

Eski Sabah Grubu Reklam Müdürü, yeni kayyum: İpek Medya'da yayın yetkimiz gasp edildi!

"Muhtemelen suç duyurusunda bulunmak zorunda kalacağız"

Bugün TV Genel Yayın Yönetmeni Tarık Toros görevden alındı

Yayın kesildiği esnada canlı yayında olan Toros, polis zoruyla bina dışına çıkarılmıştı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24